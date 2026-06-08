お笑いコンビ、千鳥の大悟（46）が6日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。2020年3月に亡くなった志村けんさんの遺品をめぐって、電波を通じて呼びかける一幕があった。

大悟と志村さんは酒飲み仲間として親交が深かった。パーソナリティーの麒麟川島明から「志村さんの車、買ったままなん？ 志村さんの愛用していた。本人大悟は免許持ってない状況で車を買った」と聞かれ、大悟は「買ったままです」と返答。「買って。車デカいからマンションの駐車場にも入らんくて。ホテルの地下駐車場に。よくごっつい車入れてる駐車場あるじゃないですか。そこにずっと置いてます」と明かした。

川島から「駐車場代も？」と聞かれ、大悟は「もううすごいですね」と明かした。今後については「記念館とかあるなら、そこにお渡しするのが一番。あんまり知らない方にはあれやし。やっぱり車乗らないとあかんって言うじゃないですか。ワシの思いだけでただただ置いてるのも悪いなと思って」と語り、2つのプランを告白。1つは川島の同期、「山形住みます芸人」のソラシド本坊元児に託す作戦。「駐車場が高いんで。なら地方で。本坊さんがすっごい畑仕事してるらしいんで。おっきい車は役立つんですよ」と主張すると、川島は「本坊さんが乗ってるの、ザクよりも緑の軽トラですよ」とツッコミを入れた。

もう1つのプランは「これが一番すんなりいくんですけど。このラジオで聴いてたら、連絡ほしいんですけど。ワシ、その方の連絡先が知らないですけど、志村さんの最後のお弟子。げそ太郎さん。げそ太郎さんが多分その運転してたんですよ。付き人で。その方は今、九州で活動されているんですよ。ということはそこまで駐車場代もかからないし、当然志村さんの思いもあれですし。運転してたんで、その方にお譲りする形が車として一番いいのかなと」と説明。その上で「だから、げそ太郎さん、吉本に1回連絡ください」と投げかけた。その後、志村さんの愛車は白のキャデラックだと明かした。

その後、乾き亭げそ太郎がラジオの呼びかけに反応。8日に自身のXを通じ「先日川島さんのラジオでの大悟さんの発言を聴いて沢山の方からご連絡頂き 志村さんの人柄と偉大さをまた実感しております 改めて結果はご報告させてください」と返答した。

乾き亭げそ太郎はXのプロフィルによると「鹿児島でTVリポーターやイベント司会などローカルタレント。ウクレレしてます。鹿児島在住」としている。