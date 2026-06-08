BTSの「ARIRANG（アリラン）」が、上半期アルバム販売で1位になった。ビルボード・ジャパンのチャートで、70万6961枚を記録した。6日に発表された26年上半期決算「トップアルバムセールズ」で1位に輝いた。

同チャートのトップ20の中には、K−POP関連グループが6グループ入った。韓国のエンターテインメント企業HYBE（ハイブ）が日本で結成した＆TEAMのミニアルバム「We on Fire」が、70万5543枚のわずかな差で2位だった。

ほか、ENHYPENの「THE SIN：VANISH」が4位、TOMORROW X TOGETHERの「7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns」が7位、TWSの「NO TRAGEDY」が10位、TREASUREの「LOVE PULSE」が13位だった。

韓国メディアのノーカットニュースは8日「今回の結果は、日本の音楽市場におけるK−POPの影響力が依然として強いことを示している。特に日本のボーイグループ『＆TEAM』が、BTSと1位争いをするほど成長し、K−POP制作システムをもとにした、現地戦略も成果を上げている」と分析した。