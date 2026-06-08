持ちやすく混ぜやすい Mizkanの納豆トレーに高評価 ワールドスター賞を受賞

Mizkan（以下ミツカン）と包材メーカーのコバヤシは、ミツカンが2025年9月に導入した納豆トレーで、世界包装機構が主催するパッケージデザインコンペティション「ワールドスター」で「ワールドスター賞」を受賞した。

持ちやすさ、混ぜやすさ、環境負荷軽減を追求した同トレーは、日本包装技術協会が主催する「2025日本パッケージコンテスト」で「公益財団法人共用品推進機構理事長賞」を受賞しており、今回で2度目の受賞となった。

納豆のトレーには、「容器が持ちにくく、混ぜにくい」「納豆を混ぜるときに箸が引っかかる」「納豆のねばねばが容器に残って洗いづらい」といった課題がある。また、プラスチックを減らした環境負荷軽減パッケージが求められている。

ミツカンとコバヤシは、納豆トレーのリブ（凹凸）を減らして平らな構造にすることで、持ちやすさと混ぜやすさを向上させた。

また、箸が引っかかってトレーを突き破るリスクを軽減し、ねばねばが残りにくく、洗いやすくてリサイクル可能な容器とした。さらに軽量化も実現し、環境負荷軽減にも貢献できる容器とした。

開発背景や目的の明確さに加え、同トレーの革新性、機能性、持続可能性が総合的に評価され、受賞に至った。授賞式は5月8日にドイツのデュッセルドルフで行われた。

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