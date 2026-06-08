「液体塩こうじ×わけあり野菜」 第5弾は「新玉ねぎ」 イオン農場ショップでEC販売

ハナマルキは5月21日、イオンアグリ創造とコラボレーションした「液体塩こうじ×わけあり野菜」の第5弾「液体塩こうじ＋わけあり新玉ねぎ」プロジェクトを始動。傷や既定のサイズに当てはまらないなどの理由で廃棄されてしまう新玉ねぎと「液体塩こうじ」をセットにした商品を、イオンアグリ創造のECサイト「イオン農場ショップ」で販売する。

同社は2022年からイオンアグリ創造とコラボレーションした「液体塩こうじ×わけあり野菜」プロジェクトを始動した。第1弾で青いトマト、第2弾でなす、第3弾できゅうり、第4弾でにんじんと「液体塩こうじ」とのコラボレーションを実施。今後もコラボ販売やレシピ開発を通して食品ロス対策に取り組む考えだ。

第5弾では「液体塩こうじとわけあり新玉ねぎのセット」（液体塩こうじ300㎖1本＋わけあり新玉ねぎ約3圈▲譽轡塢佞）を販売する。価格は税込み1512円、送料は全国一律500円。レシピとして「減塩♪玉ねぎゴロゴロ生姜焼き」「超簡単！玉ねぎのうま塩レンジ蒸し」「生ハムと新玉ねぎのデリ風マリネ」「液体塩こうじで自家製新玉ねぎドレッシング」を提案する。

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