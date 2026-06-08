愛知県味噌溜醤油工業協組 中村理事長が再任 「アジア大会でPRを」総会で大村知事

愛知県味噌溜醤油工業協同組合が5月25日、名古屋市中村区のザサイプレスメルキュールホテル名古屋で第73期通常総会を開催した。任期満了に伴う役員改選では、理事長の中村光一郎会長（イチビキ）をはじめ副理事長の杉本達哉社長（ナカモ）、岡島晋一社長（ヤマシン醸造）がいずれも再任した。

開会にあたり中村理事長は「今年1月から3月までのみそと醤油の出荷量では、みそが前年比101.8％、醤油は97.2％。みそは金額ベースで前年比115％、値上げしつつ出荷量を維持した」と話し、「醤油の加工品では100％を超えている。みそのように使っていただけるようにしていきたい」とあいさつ。

続いて前期の事業報告では、地理的表示に「八丁味噌」が追加登録されたことにも触れ「豆みそ、八丁みそを国内外に広げる足元が整ったような年明けだった」。また組合のホームページでは、組合員を紹介する「お蔵自慢」シリーズを始めたほか、老朽化による建て替えを進める新事務所の工事のスタートなどについて説明した。

さらに第56回醤油品評会でヤマシン醸造の「たまり」、第66回全国味噌鑑評会では盛田の「名古屋八丁みそ」がそれぞれ農林水産大臣賞を受賞し、醤油では3年連続の最高賞受賞なども報告した。

役員改選では、新しく西垣敏樹社長が理事に選ばれたほか、続けて行われた理事会で、中村理事長、杉本副理事長、岡島副理事長の再任を決定した。

大村秀章愛知県知事

閉会後の懇親会では、大村秀章愛知県知事が出席。「発酵食品が持つ免疫効果や健康美容促進効果が注目されており、海外における日本食の人気も高まっている。2年前には愛知発酵食文化振興協議会を発足した。愛知の発酵食文化は日本の食文化をリードしているという矜持と自負を持ってPRしていく」と話し、さらに「いよいよアジア大会、アジアパラ大会が愛知で開催される。45か国から約2万人に近いアスリートと応援する方がたくさん訪れるので、この機会にしっかりとPRをしていきたい」と話した。

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