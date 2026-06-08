NPB(日本野球機構)は8日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第11回中間発表を行いました。

2部門で首位交代。先発投手部門では、ヤクルトの山野太一投手が阪神の郄橋遥人投手と約8,000票あった差を逆転し、1位に浮上。また捕手部門では、ヤクルトの古賀優大選手が阪神の坂本誠志郎選手との約2,500票あった差をひっくり返し、トップに立ちました。また捕手部門では、中日の石伊雄太選手が広島の坂倉将吾選手を抜いて、3位に浮上となっています。これでヤクルトと阪神、それぞれ4人が各部門の1位となっています。

また外野手部門1位阪神の森下翔太選手が33万5,610票で両リーグトップ。三塁手部門1位阪神の佐藤輝明選手も30万7,290票を集めて、ここまで唯一2人が30万票の大台を超えています。

▽セ・リーグ ファン投票 第11回中間発表

【先発投手】

1位 山野太一(ヤクルト)122,047票

2位 郄橋遥人(阪神)121,130票

3位 才木浩人(阪神)57,680票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)203,669票

2位 星知弥(ヤクルト)116,711票

3位 レイノルズ(DeNA)43,700票

【抑え投手】

1位 キハダ(ヤクルト)242,571票

2位 岩崎優(阪神)103,531票

3位 マルティネス(巨人)81,381票

【捕手】

1位 古賀優大(ヤクルト)133,314票

2位 坂本誠志郎(阪神)125,310票

3位 石伊雄太(中日)94,436票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)258,342票

2位 オスナ(ヤクルト)110,574票

3位 筒香嘉智(DeNA)93,568票

【二塁手】

1位 中野拓夢(阪神)208,386票

2位 牧秀悟(DeNA)119,969票

3位 田中幹也(中日)80,001票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)307,290票

2位 武岡龍世(ヤクルト)115,639票

3位 坂本勇人(巨人)64,839票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)181,915票

2位 村松開人(中日)164,064票

3位 木浪聖也(阪神)107,182票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)335,610票2位 細川成也(中日)168,383票3位 度会隆輝(DeNA)161,393票4位 増田珠(ヤクルト)156,612票5位 サンタナ(ヤクルト)139,415票