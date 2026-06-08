8日(月)は、全国的に曇りや雨のすっきりしない天気となっています。北海道ではこのあと夕方以降、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。これまでの1日の天気を振り返ります。

■ほぼ全国的に傘の出番 南西諸島で雨強まる

本州の南岸と日本海に低気圧があり、本州の南海上には梅雨前線が停滞しています。8日(月)はこれらの影響で、全国的に曇りや雨となりました。

梅雨前線が停滞する南西諸島には活発な雨雲が流れ込み、強い雨の降った所もありました。

【1時間降水量】

鹿児島県 宝島 25.5ミリ（11:19まで）

鹿児島県 諏訪之瀬島 20.0ミリ（6:31まで）

鹿児島県 小宝島 17.0ミリ（11:40まで）

北海道 登別 16.5ミリ（14:30まで）

午後も南西諸島では、激しい雨の降る所がありそうです。

■北海道は夕方から大雨に

日本海の低気圧が、前線を伴って9日(火)にかけて北海道付近を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定となりそうです。

北海道では8日(月)昼過ぎから9日(火)朝にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、日本海側南部や太平洋側を中心に大雨となる所があるでしょう。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。

【8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量】

日本海側南部 150ミリ

太平洋側西部 200ミリ

太平洋側東部 120ミリ

【9日6時から10日6時までに予想される24時間降水量】

日本海側南部 50ミリ

太平洋側西部 30ミリ

太平洋側東部 50ミリ

■雨があがった東海や関東も夜はにわか雨

東海や関東は雨あがり、雲が多いながら一時的に日の差した所もありました。ただ、北のエリアから雨雲が南下してきています。

東海は夜から、関東も夜遅くから再び雨の降る所があるでしょう。関東は9日(火)の朝にかけて雨の残る所がありそうです。

■関東〜北日本は4月〜5月並みの気温に

8日(月)は西日本や東海で前日より気温が上がり、汗ばむ陽気となっています。一方、北日本は前日より低い所が多く、広く4月〜5月並みの気温となっています。東京は前日よりはやや高くなっていますが、平年と比べると低く、人によっては空気がヒンヤリと感じるかもしれません。

【8日(月)午後3時までの最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14.3℃（4月下旬）

仙台 20.2℃（5月中旬）

新潟 23.3℃（5月下旬）

東京 23.0℃（5月中旬）

名古屋 28.8℃（6月下旬）

大阪 26.1℃（5月下旬）

福岡 23.0℃（5月上旬）

那覇 29.9℃（6月中旬）

■7日(日)は関東甲信・東海で梅雨入り

7日(日)、関東甲信と東海で梅雨入りが発表されました。関東甲信は平年並み、昨年より16日遅い、東海は平年より1日遅く、昨年より21日遅い梅雨入りとなりました。

この先、10日(水)〜13日(土)にかけて梅雨前線は本州のすぐ南に停滞するため、梅雨の中休みとなる所があるでしょう。次に広い範囲で雨雲がかかるのは、14日(日)頃からとなりそうです。

気象予報士 岡田沙也加