日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）のナショナルコーチアカデミー開講式が８日、東京都内で行われ、陸上・女子１００メートル障害元日本記録保持者の寺田明日香（３６）（ジャパンクリエイト）が初参加した。

国際レベルの選手育成・指導に携わるコーチやスタッフの養成講座として２００８年から始まった同アカデミーは、これまで７６５人の修了生を輩出しているが、現役選手の受講例はソフトボールの上野由岐子（４３）（ビックカメラ高崎）ら、ごく一部に限られる。

昨季限りで日本代表を争う第一線から退いたものの、今季も現役選手として競技を続ける寺田は「選手目線でのナショナルチームのあり方など、長くやってきて色々思うことがあった。それを今度は変える側になるために、コーチ側の難しさや、逆にできることを、選手のうちに学びたかった」と、受講理由を語った。

引退後のキャリアについては、トップ選手のコーチに限らず、育成年代の指導や普及活動も含めて幅広い選択肢を視野に入れているといい、「なかなかナショナルチームの女性コーチが少ないので、そこも見据えた時にこういう講座を取っておきたい」と、将来は指導者として日本代表をサポートする展望も明かした。