【牛角×ハッピーターン】ハッピーターン味の焼肉メニュー、3日間限定で焼肉専用パウダーが200%に

焼肉チェーン「牛角」は、亀田製菓の人気商品「ハッピーターン」とのコラボメニューが累計8万食を突破したことを記念し、6月10日から6月12日までの3日間限定で「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量で提供するキャンペーンを実施する。

本コラボでは、「ハッピーターン」の甘じょっぱさを焼肉メニューとして再現。焼いた肉にパウダーを“かけて、つけて”楽しむスタイルで提供している。6月10日から6月12日の3日間は対象商品のパウダーを200%量に増量し、より濃厚な“甘じょっぱさ”を楽しめる内容となる。以下、文中価格は税込表記。

〈ハッピーターンの味わいを再現した全4商品〉

「ハッピー豚カルビ」(528円、ハーフ308円)は、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」の甘じょっぱさと豚カルビの旨みを組み合わせた商品。

「ハッピートロ」(638円、ハーフ385円)は、ピートロの脂の甘みとサクサク食感が特徴のメニュー。

【牛角×ハッピーターン】

「ハッピーチキン」(528円、ハーフ308円)は、ジューシーな鶏もも肉を使用した商品。

「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」(319円)は、牛角アイスを“甘じょっぱデザート”にアレンジしたメニュー。

「ハッピー豚カルビ」、「ハッピートロ」、「ハッピーチキン」、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」の画像はこちら

商品開発では、「ハッピーターン」の“甘じょっぱくてとまらない味わい”を焼肉で表現することをテーマに、牛角で使用するさまざまな肉で試作を重ねた。肉の種類や部位ごとの特徴、焼成時に落ちる脂なども考慮しながらパウダーの味を調整したという。7月5日までの販売を予定している。

〈3日間限定でパウダーを増量〉

対象となるのは、「ハッピー豚カルビ」「ハッピートロ」「ハッピーチキン」の3商品。

キャンペーン期間中は、対象メニューに付属する「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」を通常の2倍量で提供する。ハーフサイズや食べ放題も対象となるが、「牛角アイス〜ハッピーターン味〜」は対象外。

〈販売概要〉

増量キャンペーン実施期間:

2026年6月10日〜6月12日(なくなり次第終了)

コラボ商品販売期間:

2026年5月25日〜7月5日(なくなり次第終了)

実施店舗:

全国の牛角･牛角食べ放題専門店

※食べ放題の「全コース」でも提供する。