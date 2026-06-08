【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.7】 7月中旬 発売予定 価格：3,960円（12個入りBOX）

タカラトミーは、コレクション玩具「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.7」を通販サイト「タカラトミーモール」にて7月中旬に発売する。価格は12個入りBOXで3,960円。

本商品は積み立てブロック構造と高可動アクション表現を融合させたコレクション玩具「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー」第7弾。各キャラクターは、全高約5.5cmのコンパクトなサイズながら、14か所の可動構造を搭載し、多彩なポージングが楽しめる。

本弾では「ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー」からレオプライム、ガルバトロン、ギガストームや「ビーストウォーズ ネオ」からビッグコンボイ、マグマトロンがラインナップ。さらに、ラチェット、クリフジャンパーなどのキャラクターも登場。

12個入りのアソートBOXには、特別仕様モデルが含まれ、特別カラー仕様や装甲を強化した特別仕様に加え、開封するまで中身が分からないシークレットモデルも存在する。

(C) ＴＯＭＹ

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。