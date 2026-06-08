逆輸入の4代目ムラーノ、その性能とは？

日産ムラーノ｜Nissan Murano

日産「ムラーノ」は、米国テネシー州のスマーナ工場で生産されているミッドサイズクロスオーバーSUV。洗練されたデザインと高い快適性により、米国市場で高い評価を得ている。日産は2026年2月に国交省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、このたび日本に導入する運びとなった。

米国ではミッドサイズに分類されるが、ボディサイズは全長4900×全幅1980×全高1725mmで、ホイールベースは2825mmと大柄だ。ちなみに、現行エクストレイルより全長で210mm、全幅で140mm、全高で5mm大きく、ホイールベースは120mm長い。

そんな寸法が与えられたエクステリアは、薄型LEDヘッドライトや左右に広がるリヤコンビネーションランプに加え、20インチの大径アルミホイール（タイヤサイズは255/55R20）を装着し、ワイドで存在感のあるプロポーションを実現。ボディカラーはターコイズブルー、スーパーブラック、プリズムホワイトの3色が設定されている。

日産ムラーノ｜Nissan Murano

インテリアには、12.3インチの統合型インターフェイスディスプレイを水平に2画面配置し、優れた操作性と視認性を確保。さらに、広い室内空間と十分な荷室容量により、乗員全員に快適な移動体験を提供する。

パワートレインには、日本初導入となる2.0リッター直列4気筒のVCターボエンジン「KR20DDET」を採用。VCとはバリアブル・コンプレッションの略で、日産独自の可変圧縮比技術により、ハイパワーを引き出す低圧縮比の8.0から、低燃費に貢献する高圧縮比の14.0の間で変動する。

このVCターボエンジンにより、最高出力180kW（245ps）、最大トルク352Nm（35.9kgf-m）を発生しながら優れたレスポンスを実現し、9速ATを組み合わせることにより、高い燃費効率と加速性能を両立させている。

駆動方式には4WDを採用し、専用チューニングが施された周波数感応型のダンパーと電動パワーステアリングによって、優れたハンドリングと乗り心地を実現している。サスペンション形式はフロントがストラット式、リヤがマルチリンク式だ。

安全面では、全方位運転支援システム「360°セーフティアシスト」を標準装備。このほか「プロパイロット」や、本来は見えない車体下の視界を補助する「インビジブルフードビュー」、交差点などで運転席から死角になる前方左右の視界を支援する「フロントワイドビュー」を含む「インテリジェント アラウンドビューモニター」を搭載する。

これらの装備により、ドライバーは高い安心感を持ってドライブを楽しめる。

日産ムラーノ｜Nissan Murano

SPECIFICATIONS

日産ムラーノSV｜Nissan Murano SV

ボディサイズ：全長4900×全幅1980×全高1725mm

ホイールベース：2825mm

最低地上高：210mm（社内測定値）

最小回転半径：5.6m

乗車定員：5人

車両重量：1945kg

総排気量：1997cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：180kW（245ps）/5600rpm

最大トルク：352Nm（35.9kgf-m）/4400rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：4WD

税込車両価格：796万4000円