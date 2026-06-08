ライブキッチンのお料理もお好きなだけ♡ホテル阪急インターナショナル夏のグルメフェア

ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣では、2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)まで夏のグルメフェア｢Summer Buffet-ホテルが彩る、夏薫るごちそう-｣が開催中です。ホテル阪急インターナショナル(ナイト&デイ)の試食会に招待されましたので紹介します。

出来たてのお料理を楽しむ｢劇場型ライブキッチン｣

ホテル阪急インターナショナルのビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣には、出来たてのお料理が味わえる劇場型ライブキッチンがあります。ディナーを取材してきたので、ディナーで楽しめる劇場型ライブキッチンのお料理を紹介します。

ディナー限定で味わえる劇場型ライブキッチンのお料理は3品です。炙った赤海老のプリプリ感を楽しむ｢赤海老の炙り タプナード バジルの香り ラタトゥイユ添え｣は、バジルのいい香りがします。

目の前で炙ってくれるので、迫力があります!

トリュフソースがおいしい｢黒毛和牛のローストビーフトリュフソース｣。

鰻で夏らしさもある｢鰻のバルサミコソーストリュフ入りリゾット｣。

ランチとディナー両方で楽しめる劇場型ライブキッチンのお料理では、｢ビーフシチュー温野菜添え｣｢蛸とトマトのアラビアータカゼレッチェ｣です。

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夏らしい食材を使用したビュッフェメニュー

ビュッフェカウンターでは、鰯･茄子･とうもろこしなどの夏らしい食材を使用したお料理が楽しめます。

(写真左上から時計回り)｢スペアリブの赤ワイン煮込みバルサミコ風味｣では、ウーシャンスパイスをかけて食べると風味がアップしておすすめです。ケイジャンスパイスを使用した｢チキンのカチャトーラトマトソース｣。オレンジのさわやかな酸味でさっぱり感のある｢鰯のベッカフィーコ風オレンジの香り｣。｢トマトと茄子とズッキーニのグラタン｣。

カレーでは、｢シーフードグリーンカレー風｣をサフランライスにかけて食べてみました。後からくる辛みがやみつきに。ナンと一緒に楽しむのもおすすめです。

バルコーナーもあるので、アルコールも飲み放題のプランの方はさらに嬉しくなりますね。

夏のフルーツが楽しめるスイーツ

マンゴーやパイナップルなど夏のフルーツをメインとしたスイーツが好きなだけ楽しめます。スタンドに盛り付けて、自分だけのアフタヌーンティー作りを楽しでくださいね。

パティシエキッチンでは、｢チョコケーキ ホイップクリームとともに｣を目の前で作ってくれます。濃厚なチョコケーキは、甘さ加減がちょうどいいホイップクリームと相性抜群です。

(写真左上から時計回り)｢ムース･アナナスオランジュ｣･｢カッサータ｣･甘酸っぱい｢ガナッシュフランボワーズ｣･｢チョコレートケーキ｣

｢愛玉子(オーギョーチ)のジュレ｣･｢白桃風味のゼリー｣は、さっぱりとしたゼリーも夏らしくておすすめです。

手をかざすだけの簡単な操作で焼きたてのパンケーキが完成するパンケーキコーナーもあります。好きな具材をトッピングして、お食事系からデザート系まで自分好みのパンケーキ作りが楽しめます。デザート系のパンケーキでは、抹茶のモンブランクリームも絞り放題です。

夏のおすすめカクテル

ソフトドリンク飲み放題はついていますが、夏のおすすめカクテルもかわいいので飲んで欲しいドリンクの1つです。｢マスカットブルー｣950円(税込)は、マスカットの甘く華やかな香りとジンジャーエールの爽やかな味わいが広がるカクテルです。

｢ノンアルコールカクテル｣300円(税込)は、色鮮やかなピーチ・トロピカルの2種類です。すっきりとしていて、夏らしい味わいです。

いかがでしたか。

約60種類のメニューが食べ放題で楽しめる夏のグルメフェアは、夏のお出掛けにおすすめです。ぜひ、夏の食材&フルーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。

ビュッフェ＆カフェレストラン｢ナイト＆デイ｣夏のグルメフェア

開催期間:2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

営業時間:ランチ11:00~15:30 ※土日祝は 2 部制 11:00～/13:30～

ディナー17:30~21:00 ※土日祝は 2 部制 17:00～/19:30～

※ランチ・ディナーともに120分制

料金:ランチ 大人 平日 7,000円(税込)･土日祝 7,500円(税込)

ディナー大人 平日 8,000円(税込)･土日祝 9,000円(税込)

※ソフトドリンク飲み放題

※お子様料金はお問い合わせください。

※※2026年8月10日(月)～ 14日(金)は土日祝の料金･営業時間です

取材協力/ ホテル阪急インターナショナル