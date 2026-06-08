立憲民主党の水岡代表はきょう、去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題について、「矛盾点をしっかり追及していきたい」と述べました。

立憲民主党 水岡俊一 代表

「改めて委員会を振り返ってみると、『面識がない』ということから『お会いをしたことがない』ということに変化をしている部分もあったりしてですね、こういった矛盾点について、今後機会をとらまえて総理に対してはしっかりと追及していきたいと、こういうふうに思っております」

高市総理の陣営が去年の自民党総裁選などで他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題について、立憲民主党の水岡代表はきょう午後の記者会見でこのように述べました。

この問題をめぐっては、週刊文春が高市総理の公設秘書と動画を作成した男性のやり取りとされる音声を有料会員向けに公開しているほか、共同通信の取材でも“総裁選で高市総理を当選させる目的で動画を作成・投稿した”と男性が証言しています。

野党側はこの問題について、秘書や動画作成者の国会への参考人招致を求めています。