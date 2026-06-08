俳優の有村架純さんのマネージャーが6月5日、公式Xを更新。

有村架純さんの最新ショットを公開しました。



【写真を見る】【 有村架純 】 「とある収録後のにこにこ架純氏」 爽やか笑顔に反響 「ニコニコ天使降臨」「可愛すぎる」「 癒されました〜❤」





「有村架純's staff」の公式Ｘでは「今週もお疲れ様でした」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、有村架純さんが、白い壁を背景にした室内撮影で、ベージュ系のチェック柄ノースリーブドレスを着用。艶やかな黒髪が躍動感たっぷりに揺れているます。明るく楽しげな表情が印象的で、落ち着いたベージュと白のトーンの中、黒髪の対比が美しい一枚となっています。

続けて「とある収録後のにこにこ架純氏」と、説明しています。







この投稿にファンからは「可愛い過ぎる、ニコニコ天使降臨ですね」・「仕事終わりで 疲れてたので、 ニコニコ笑顔に 癒されました〜❤」・「何で、どうやったらそんなにもかわいいの？」・「とても優しい笑顔」・「可愛すぎる。 架純ちゃんみたいな大人になりたいです」などの反響が寄せられています。



【 有村架純さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1993/02/13

出身地：兵庫県

血液型：B型

趣味・特技：料理／茶道／運動







2010年テレビ朝日ドラマ「ハガネの女」でドラマ初出演。

2015年映画「ストロボ・エッジ」、映画「ビリギャル」で主演を務め、映画「ビリギャル」では日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。



そして、2021年映画「花束みたいな恋をした」では、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した。2022年TBSドラマ「石子と羽男」、映画「月の満ち欠け」、2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」、映画「ちひろさん」などに出演。

Netflixシリーズ「さよならのつづき」が世界190ヶ国以上に配信される。





【担当：芸能情報ステーション】