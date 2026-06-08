屋台が軒を連ねる紫荆夜市。（５月１２日撮影、南昌＝新華社記者／万象）

【新華社南昌6月8日】中国江西省南昌市青山湖区紫荆（しけい）路の広場では毎日午後5時半になると、300軒以上の屋台が営業を始める。

紫荆夜市が始まった約18年前には、わずか十数軒がまばらに並ぶだけだったが、現在では夜市の年間売上高が1億元（1元＝約24円）を超え、かつての「屋台が散在する街角」から「都市のナイトタイムエコノミーのランドマーク」へと大きく成長した。

呉佳（ご・か）さんが経営するタニシビーフンの屋台の前には毎日長い行列ができる。呉さんは片手にスマートフォンスタンドを持ち、カメラに向かって画面越しの視聴者と交流しながら、もう一方の手で手際よくタニシビーフンを作り、「ショート動画とライブ配信で屋台の認知度が上がり、売り上げは以前の3倍になった」と繁盛の秘訣（ひけつ）を紹介した。

串に刺した食材を調理する紫荆夜市の店主夫婦。（５月１２日撮影、南昌＝新華社記者／万象）

こうした活気の背景には、きめ細かい管理がある。整然とした屋台やスムーズな交通、清潔な環境が、庶民生活のにぎやかな雰囲気に一定の秩序をもたらしている。夜市の運営側は、基本ルールの徹底だけでなく屋台店主の支援にも力を入れ、グルメフェアや特典キャンペーンを実施し、オンラインと現場の両方で集客を促している。夜市の運営スタッフ、趙悦（ちょう・えつ）さんは「われわれが舞台を用意し、店主が腕を披露している。観光客が増え、店の収入も増加した」と話した。（記者/朱雨諾）

人々でにぎわう紫荆夜市。（５月１２日撮影、南昌＝新華社記者／万象）

ライブ配信でネットユーザーと交流する紫荆夜市の屋台店主、呉佳（ご・か）さん。（５月１２日撮影、南昌＝新華社記者／万象）