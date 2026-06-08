専用洗剤なしで家じゅうピカピカ！蛇口の水垢や靴の泥がスッキリ落ちる歯磨き粉の活用術
▶【写真付きで解説】余った歯磨き粉で家じゅうピカピカ！水垢や靴汚れを簡単に落とす方法とは？
自宅に、宿泊先でもらったアメニティの歯磨き粉や、使いかけで古くなったものはありませんか？今回はSNSで話題の、捨てどきに困った歯磨き粉を掃除に活用するライフハックをご紹介します。
■歯磨き粉で落ちにくい汚れを落とす方法とは？
今回は、家にあるものでさまざまな箇所を掃除しますよ♪
■【蛇口編】水垢が付いた蛇口がピカピカに！
まずは、水垢が付いた蛇口の掃除です。
※注意：コーティングが剥がれたり、細かい傷がついたりする恐れがあるため、特殊なコーティングがされた水栓や傷つきやすい素材には使用しないでください。必ず目立たない場所で試してから行ってくださいね。
【使うアイテム】
・歯磨き粉
・掃除用と拭き取り用の布（各1枚ずつ）
【蛇口掃除の手順】
1.水で湿らせた布に、歯磨き粉を適量出す
2.円を描くように、蛇口に歯磨き粉を塗り広げる
3.1と2を繰り返し、水垢がある部分を磨く
4.水で歯磨き粉を洗い流す
5.乾いた布で水滴を拭き取る
磨く前と後で比べると、磨いた後はピカピカになり、手のシルエットがクリアに映りました！
■【浴室の鏡編】鏡に付いたウロコをスッキリ撃退！
次は、浴室の鏡に付いた頑固なウロコ取りにも挑戦です。
※注意：研磨剤によって加工が剥がれ、修復できなくなる可能性があるため、くもり止め加工済みの鏡には使用しないようにしてください。試す前に必ずお使いの鏡の仕様をご確認くださいね。
【使うアイテム】
・歯磨き粉
・ゴム手袋
・布1枚
【鏡掃除の手順】
1.ゴム手袋に、歯磨き粉を適量出す
2.円を描くように、鏡に歯磨き粉を塗り広げる
3.1と2を繰り返し、ウロコがある部分を磨く
4.シャワーで歯磨き粉を洗い流す
5.乾いた布で水滴を拭き取る
掃除前は鏡がかすんでいましたが、掃除後はピカピカに！鏡に映った姿がはっきり見える状態になりました！
しつこい水垢やウロコが歯磨き粉で簡単に落ちるなら、もっと早く知りたかった……。
■【靴編】洗剤を使わずに汚れが落とせる！？
今度は、土で汚れた白いスニーカーを歯磨き粉で磨いてみます。
※注意：合皮やエナメル、デリケートな素材の靴は、研磨剤で表面が削れて色落ちや傷の原因になることも。まずは目立たない場所でテストしてから進めてくださいね。
【使うアイテム】
・歯磨き粉
・掃除用と拭き取り用の布（各1枚ずつ）
【靴磨きの手順】
1.水で湿らせた布に、歯磨き粉を適量出す
2.靴の汚れた部分を磨く
3.別の湿らせた布で、塗布した歯磨き粉を拭き取る
歯磨き粉で磨くと汚れが落ちるだけでなく、靴の白さが引き立つように感じます。「少し汚れが気になるな……」程度であれば、洗剤を使って水洗いするより、歯磨き粉を使った方が手軽ですよ♪
■【番外編】壁の汚れにも歯磨き粉が使える！？
壁に付いた汚れにも、歯磨き粉が使えるのかチャレンジ！ただし、汚れが広がったり、壁紙が剥がれたりする可能性もあるので、汚れが目立ちにくい床に近い部分で慎重にやっていきます。
【使うアイテム】
・歯磨き粉
・いらない歯ブラシ
・布1枚
【壁掃除の手順】
1.歯ブラシに歯磨き粉を適量出す
2.壁の汚れた部分を歯ブラシでやさしく擦る
3.水で湿らせた布で歯磨き粉を拭き取る
時間が経った汚れですが、歯磨き粉で掃除すると色が薄くなったのが分かります。
歯磨き粉で壁紙が傷んで変色したり、剥がれたりする可能性があるため、試す場合は目立たないところからはじめるのがポイント。歯ブラシを壁に当てるときも、やさしく擦ります。スクラブ入りの歯磨き粉もありますが、壁を傷つけないように、必ずペーストタイプを使ってくださいね。
■使わない歯磨き粉で手軽に掃除できる！
歯磨き粉が掃除で活躍するのは、汚れ落としに有効な研磨成分が含まれているからです。この粒子の力が、水垢や石鹸カスなどの汚れを効率よく落としてくれるのです。
旅行先でもらったアメニティや、いつ開けたか分からない使いかけの歯磨き粉。「使わないから」と処分する前に、家じゅうの掃除に活用してみませんか？汚れが気になったときに手軽にできるので、ぜひ試してみてくださいね♪
文＝なゆこ
3児のママライター。日々の生活に追われながらも、家事をいかに効率的にまわせるかを考え、暮らしに役立つライフハックを探求しています。仕事、子育て、家事の経験から「手軽にチャレンジしやすい」方法を発信します！