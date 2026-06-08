&TEAM Kの“彼氏み強すぎる”映画館ショットに「カッコよすぎる」の声、『ブルーロック』凪誠士郎の肩を抱くプリクラも公開

【写真】&TEAM Kがポップコーンを頬張り、『ブルーロック』プリクラを披露【写真】オーバーオール姿の番組オフショット①②

&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）が、Instagramを更新。自身が映画『ブルーロック』（8月7日公開）で演じるキャラクター、凪誠士郎と撮影したプリクラの写真を公開した。

■&TEAM K、萌え袖でポップコーンをくわえる

Kは10枚の写真をアップ。映画館のチケットカウンターの近くで、ドリンクとポップコーンを手にくつろいでいる。1枚目はポップコーンをひと口くわえたショット。ロンTの袖は“萌え袖”丈で、腕の長さを強調した。

そして3、4、7枚目で、『ブルーロック』のフレームで撮影したプリクラ写真を公開。Kは凪の肩を抱くようなポーズを取ったり、横を向く凪と向かい合うように立ってみせる。そして凪の相方である御影玲王とも2ショットを撮影。爽やかな笑顔を浮かべた。その他にも大きな口を開けてフードにかぶりついてみたり（8枚目）、両手でポップコーン容器を持って目を閉じたり（10枚目）、表情豊かに振る舞った。

SNSでは「ポップコーン美味しそう」「可愛い写真がいっぱい」「凪くんとのプリクラかわいい」「彼氏みが強すぎ」「本当にブルロが大好きなの伝わってくる」「玲王とも撮ってるの可愛すぎ」「カッコよすぎるって～」など、様々な反響が起こっている。

■&TEAM Kが『バナナマンのせっかくグルメ!!』で三島へ

なおKは6月7日に放送された『バナナマンのせっかくグルメ！！』に出演。錦鯉の渡辺隆と静岡県三島市を訪れた。オーバーオールと水色チェックシャツを着た、爽やかなオフショットも公開されている。