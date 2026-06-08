Snow Man宮舘涼太『黄金のワンスプーン！』豪華2本立て！「黒」づくし料理や芸能界屈指の料理上手と夢のコラボ

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Snow Manの宮舘涼太が単独MCを務める『黄金のワンスプーン！』が、6月16日22時よりTBSにて放送。豪華2本立ての「エレガントパーティーナイト」のゲストとして、本木雅弘、青木崇高、そして、上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が登場する。

■映画の撮影秘話など、ここでしか聞けないトークも

『黄金のワンスプーン！』は、Snow Man屈指の料理上手である“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

舘様がお世話になった方へ手料理を届ける「出張ワンスプーン！」企画では、6月19日公開の映画『黒牢城』で共演した、本木雅弘と青木崇高のもとを直撃。2人に味わってもらうのは、その名も特製弁当「黒牢重（こくろうじゅう）」。映画のミステリー要素にちなみ、驚きのカラクリとこれまで旅した地域から取り寄せた愛され食材が詰まった「黒」づくしの料理が次々と飛び出す。

さらに、食べ進めると現れる“秘密のメッセージ”など、五感と推理力で味わう舘様流エンターテインメントに本木、青木が大興奮する場面も。映画の撮影秘話など、ここでしか聞けないトークも必見だ。

■レストラン「ダテ・ド・ボヌール」に料理界のレジェンド降臨

スタジオには、ゲストとして上川隆也、速水もこみち、ホラン千秋が来店。今回は、神奈川県小田原市の新たまねぎ「下中たまねぎ」をメイン食材に迎え、誰でも簡単に真似出来る新たまねぎを活かした料理を振る舞う。

見どころはなんと言っても、芸能界屈指の料理上手・速水もこみちとの夢のコラボレーション。舘様の料理からインスピレーションを受けた速水が、オリーブオイルを使った即興の創作たまねぎ料理を披露する。さらに、普段は料理をあまりしないという上川がエプロン姿で厨房に立ち、舘様とパーティータイムなど、見逃せない名シーンが目白押し。

■番組情報

TBS系『黄金のワンスプーン！』

06/16（火）22:00～22:57

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：本木雅弘 青木崇高

ゲスト：上川隆也 速水もこみち ホラン千秋

進行：平子祐希（アルコ＆ピース） 後藤輝基（フットボールアワー）

(C)TBS

■関連リンク

『黄金のワンスプーン！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/program/golden_one_spoon/