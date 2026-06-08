8日15時現在の日経平均株価は前週末比2895.34円（-4.35％）安の6万3692.78円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は362、値下がりは1165、変わらずは31と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は450.54円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が434.45円、アドテスト <6857>が405.48円、ＴＤＫ <6762>が193.59円、キオクシア <285A>が166.14円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を24.74円押し上げている。次いでリクルート <6098>が13.58円、東京海上 <8766>が6.39円、セコム <9735>が4.16円、ＪＴ <2914>が3.99円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位は保険で、以下、食料、小売、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、ガラス・土石が並んでいる。



※15時0分5秒時点



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