波瑠が命名した「ペンちよちゃん」と共演　「ここひえ」新CM公開

猛暑シーズンを前に、俳優の波瑠さんが“ひんやり体験”をPRしました。ショップジャパンを展開する株式会社オークローンマーケティングは、省エネ小型クーラー「COCOHIE R8（ここひえ R8）」の新TVCM「波瑠とペンギンの夏」篇を6月8日より全国で放映開始。

CMでは、波瑠さんと愛らしいペンギンが「ここひえ」の生み出す涼しい空間でゆったりと過ごす姿を描写。さらにメイキング映像では、商品の冷風を体感した波瑠さんが「買うしかない！」と語る様子も収められています。

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■ よりパワーアップした2026年最新モデル「ここひえ R8」

波瑠さんがCMでその涼しさを伝えている「ここひえ」は、気化熱現象を利用した特許取得の冷却技術を搭載する、持ち運び可能な冷風扇です。

2026年の最新モデルとなる「ここひえ R8」は、新たにターボモードを搭載したことで従来機種よりも風速が約30％向上し、よりパワフルな涼しさを実現。デザイン面でも従来のホワイト、ブラック、グレージュに加えた新色として、インテリアに馴染みやすい「ブルーグレー」が登場しています。

軽量かつコンパクトな設計で、コンセントだけでなくモバイルバッテリーでの給電にも対応しているため、キッチンや脱衣所といったエアコンの風が届きにくい屋内はもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドア、災害時まで幅広いシーンで活躍する仕様です。

さらに、1日24時間つけっぱなしで1か月間使用した場合でも電気代は約208円に抑えられるなど、高い省エネ性も兼ね備えているとのことです。

■ ペンギンのパペットに「思ったよりリアル！」と驚きの表情

新CMの公開に伴い、撮影の舞台裏を収めたメイキングとインタビュー映像もあわせて公開されました。

映像内では、CMで初共演を果たしたペンギンのパペットがお披露目されるシーンを収録。そのあまりにも精巧な作りに、波瑠さんは「思ったよりリアル！」と満面の笑みで驚きの表情を浮かべ、操作スタッフに対して「動物の動きを研究されているんですか？」と、熱心に質問を投げかける一幕も見られました。

撮影は終始リラックスした和やかな雰囲気で進んだとのことですが、中庭での撮影中には年々厳しさを増す近年の暑さについて「夏は辛すぎます……」と思わず本音をこぼす場面も。しかし、実際に「ここひえ」のひんやりとした涼しい風を肌で体感すると、その快適さに「買うしかない！」と絶賛していたそうです。

■ 共演のペンギンに命名 愛らしいものに「ちよ」と付けたくなる

インタビューで「撮影で共演したペンギンに名前をつけるとしたら？」と問われた波瑠さんは、「ペンちよちゃんにします」と即答。「小さくて愛らしいものに、つい名前の後に「ちよ」ってつけたくなります」と自身のネーミングセンスのこだわりを明かしました。

自宅で飼っている愛犬の「こまちゃん」のことも、小さくて可愛いことから普段は「こまちよちゃん」と呼んでいるエピソードにちなんだ命名だそうです。

また、インタビューでは商品の冷たさにかけ、最近体験した“背筋が凍るようなヒヤッとした体験”についても回答。

波瑠さんが多忙な時期によく見るという怖い夢の話を挙げ、ドラマの撮影現場で自分が覚えてきたセリフとは全く違うシーンの撮影が始まりそうになり、慌てて開いた台本が真っ白になっている……という、役者ならではのリアルな恐怖体験を語りました。

波瑠さんとペンギンのよちよちとした微笑ましい掛け合いが印象的な新TVCM「波瑠とペンギンの夏」篇は、6月8日より全国のテレビ媒体および公式YouTubeチャンネル等で順次放映されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060804.html