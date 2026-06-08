児童８人が亡くなり、教師２人を含む１５人が重軽傷を負った大阪教育大付属池田小（大阪府池田市）の児童殺傷事件は８日、発生から２５年となった。

同小で追悼式典「祈りと誓いの集い」が営まれ、遺族や教職員、児童らが犠牲者の冥福（めいふく）を祈り、安全な学校作りへの思いを新たにした。

事件は２００１年６月８日に発生。宅間守・元死刑囚（当時３７歳、０４年執行）が包丁を持って校内に侵入し、児童らを次々と襲った。

１年生だった長男の戸塚健大（たかひろ）君（当時６歳）を亡くした母の正子さんは長年、開くことができなかった健大君の母子手帳とアルバムを今春から見返すようになった。

記録的な猛暑だった１９９４年７月、健大君は２５４２グラムで生まれた。その小さな姿を見て、「暑すぎて早く出てきたかったんだね」と思った記憶がよみがえる。

事件後、付属池田小の保護者でつくるコーラスグループに所属していた。事件を風化させまいと、同校での講演を引き受けたこともある。けれども、我が子を失った喪失感が癒えることはなく、つらさや悲しみに蓋をするように、次第にアルバムに目を通すことはなくなっていた。

転機となったのは、１０歳離れた次男が大学生になり、子育てが一段落したと実感したことだった。時間ができ、事件後の四半世紀を改めて振り返ると「これまで本来のグリーフ（悲嘆）を押し殺してきたのではないか」と気が付いた。

こうした気持ちの変化を経て、「心の奥底に閉じ込めていた健大への思いに向き合おう」と、アルバムを開くことにした。ちょうど同じ頃、捜していた次男の母子手帳とともに健大君のものも出てきた。

お宮参りや七五三、池田小の入学式――。笑顔あふれる生き生きとした健大君の写真や母子手帳の記録を見て、「涙は流れても、私は確かにこの子を産み育てたのだ」という幸せで温かな思いに包まれたという。

その後も時折、母子手帳やアルバムを見返している。「健大がすぐそばにいてくれる気がするから」

アメフト仲間が支える…長女亡くした父「顔上げて生きる」

２年生だった長女の優希（ゆき）さん（当時７歳）を亡くした本郷紀宏さん（６１）は８日午前、付属池田小を訪れ、現場となった教室や廊下を歩いた。上着のポケットに笑顔の優希さんの写真を入れ、「そばにいるよ」と語りかけた。

２５年間を支えてくれたのが、同じ大学のアメフト部の仲間だった。

あの日、紀宏さんから連絡を受けた田中孝弘さん（６０）は、当時住んでいた福岡県から大阪に向かった。アメフト部ではライバルであり、同志だった。

司法解剖が行われた大阪大で対面すると、紀宏さんは崩れ落ちた。田中さんは「出来ることがあったら何でも言ってほしい」と告げた。

田中さんは事件から１年後、紀宏さんから「生きているのがつらい」と打ち明けられた。事件に触れず、そばにいることを心がけた。出張で全国に出向くたび、各地の特産品を紀宏さんに送った。「俺がおるよ」と伝えるためだった。

紀宏さんは数年後、これまで何度も声を掛けてくれていた部員同期の飲み会に顔を出した。周囲に感謝の言葉を述べる紀宏さんの姿を見た田中さんは「何とかしてやりたいのに、何もしてやれない」と泣きながら叫んだ。紀宏さんは「わかってくれるやつらがいる。こいつらのためにも、顔を上げて生きていかないといけない」と改めて思ったという。

還暦を過ぎた今、田中さんは関西に戻り、交流が続く。紀宏さんは事件についての講演で、アメフト部の仲間の話に触れる。「仲間の存在が立ち上がる力をくれた。そのことに本当に感謝している」