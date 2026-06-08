通算６９６本塁打を誇るアレックス・ロドリゲス氏（５０）が古巣のヤンキースに対し、最強左腕の獲得から手を引けと通告した。

ロドリゲス氏はＦＯＸスポーツの「Ｆｉｒｓｔ Ｔｈｉｎｇｓ Ｆｉｒｓｔ」に出演し、トレードのウワサが絶えないタイガースのエース、タリク・スクバル投手（２９）について言及。ヤンキースも獲得に名乗りを上げているとされるが「スクバルには近づかないほうがいい。彼は球界屈指の投手、いや、もしかしたら最高の投手かもしれない。ただ、ヤンキースを考えてみれば２００９年に優勝して以来、先発ローテーションは怪我人がいなければおそらく世界最高だろう」とサイ・ヤング賞に２年連続で輝いたスクバルを称賛した上で、強固な投手陣を誇る今のヤンキースには必要がないとした。

この発言を受けた地元メディア「ヘビー」は「ロドリゲスが指摘するように、ヤンキースはすでにエリート級の投手陣を擁している。プレーオフ進出を目指すヤンキースには、他にも優先的に取り組むべき課題がある」と同調。スクバルのトレードにはヤンキース、ドジャースを筆頭に多くの球団が強い興味を示しているといわれるが、果たしてどうなるのか。