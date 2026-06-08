米の有名セレブでモデル、女優としても活動するキム・カーダシアンの10歳の息子セイントが、大手スポーツブランド「ナイキ」の新キャンペーンに起用され、モデル・俳優デビューを果たした。キャンペーンにはサッカーのポルトガル代表で、現在はサウジアラビア「アル・ナスルFC」に所属するクリスティアーノ・ロナウドやNBAロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズらも参加している。元夫カニエ・ウェストとの長男であるセイントは、サッカーワールドカップ開幕を前に公開された映像作品「リップ・ザ・スクリプト」で初出演。ティザー映像では、キムと共に舞台裏の混乱を見守る場面が登場し、「ママ、もう帰れる？」 と不安げに尋ねる様子が映されている。



【写真】リフティングするセイントくん ビッグスターとの共演でデビューした

6月4日に公開された本編では、キムとともに現場入りする場面も描かれ、周囲の出演者が思わず振り返るほどの注目を集める様子が収められた。スタッフが「キムが来た」と伝えると、監督は「ちょっと待って、2分だけ！」 と慌ただしく指示を飛ばす。さらにカメラはラッパーのトラヴィス・スコットに切り替わり、「1分も待てないぞ。どうする？子どもたちは準備できてるし、俺も準備万端だ」 と苛立ち気味に語る場面もある。



このほか、コメディアンのジェイソン・サダイキスが演じるサッカーコーチのテッド・ラッソ、BLACKPINKのリサ、サッカーのフランス代表で、スペイン「レアル･マドリード」所属のキリアン・エムバぺ、ノルウェー代表でイングランド「マンチェスター・シティ」所属のアーリング・ハーランドらも出演している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）