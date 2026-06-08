

資料 イノシシ

倉敷市は、7月と8月に開催する「イノシシ被害対策セミナー」の参加者を募集しています。農作物や庭を荒らされる、住宅地や通学路に出没するなど、市内でも増加傾向にあるイノシシについて、鳥獣害対策の専門家が、被害を防ぐための対策や遭遇した時の対応などを解説します。

また、倉敷市の補助制度に関する情報提供や、防護柵の設置、運用方法の実習などもあります。参加を希望する人は、各開催日の1週間前までにFAX(086-995-2280)、メール(seminar_kurashiki2026@cho-jyu.jp)、Webサイトのいずれかで申し込みが必要です。

セミナーは下記の日程で計5回開催します。



①7月22日午後1時半～ くらしき健康福祉プラザ301研修室（倉敷市笹沖180）



②7月28日午後1時半～ 福田南公民館(倉敷市東塚5-5-35)



③7月30日午後1時半～ 真備公民館二万分館(倉敷市真備町上二万392-1)



④8月4日午後1時半～ 本荘公民館(倉敷市児島塩生1959-3)



⑤8月6日午後1時半～ 唐琴公民館(倉敷市児島唐琴4-5-20)