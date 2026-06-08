高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングやレクチャーを実施する

日本サッカー協会（JFA）は、「2026ナショナルトレセンU-15 3回目」を6月9日から11日にかけて実施すると発表した。

それに先駆け、参加するメンバー29人のリストを公開。千葉県の高円宮記念JFA夢フィールドを会場に行われる。

ナショナルトレセンは、個の育成の充実を図る高いレベルの指導や環境を提供し、選手同士による刺激から得たものを自チームに還元していくことを目的としている。また、指導者へのJFAの発信機会としても重要度を増している。

より多くの選手に質の高いトレーニング機会を与えるため、同トレセンは年4回開催されている。1回目はJヴィレッジ、2回目と今回の3回目はJFA夢フィールド、4回目は時之栖スポーツセンターが会場に設定されている。

「世界」を基準に抽出された「日本サッカーの課題」から各年代に応じたテーマを設定。期間中は来の日本代表を育て、課題を克服するためのトレーニングマッチやレクチャーが行われる予定だ。（FOOTBALL ZONE編集部）