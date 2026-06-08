Jリーグが公開した2分32秒の動画が大反響

Jリーグと日本サッカー協会（JFA）は6月7日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けてスペシャルムービーを公開した。

「街の誇りを、世界へ」と題された2分32秒の映像に「涙出た」「素敵だなぁ」など感動の声が多く上がっている。

映像には、5月15日のメンバー発表を見守ったファン・サポーターの様子が映し出された。Jクラブから日本代表に羽ばたいた選手たちの選出に歓喜するファン・サポーターの思いが込められた映像に仕上がっている。

川崎フロンターレで活躍し、現在はベルギー1部シント＝トロイデンでプレーするDF谷口彰悟から始まり、横浜F・マリノスとFC東京でプレーをしたMF久保建英の姿も登場。MF堂安律、MF中村敬斗、FW上田綺世、FW前田大然ら、Jリーグで活躍し、世界へ羽ばたいた「街の誇り」にフォーカスした映像となった。

2分32秒の映像には「素敵だなぁ」「涙出た」「素敵な動画をありがとう」「不覚にも泣いた」「あと1週間か」「こういうの本当に大好き」「俺たちの代表」「絶対、みんなやってくれるよ！」など多くのコメントが寄せられ、大反響を呼んだ。W杯の初戦を1週間後に控えるなかで、Jリーグのファン・サポーターが北中米で戦う日本代表へ一致団結の思いを届けていた。（FOOTBALL ZONE編集部）