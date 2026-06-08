『テラハ』出演の宮城大樹、第1子誕生に喜び 分娩室に運ばれる時…当時の心境も赤裸々に「涙が落ちました」
元キックボクシング日本チャンピオンで、人気番組『テラスハウス』（フジテレビ）に出演していた俳優・宮城大樹（36）が8日、第1子が誕生したことを報告し、心境を明かした。
【写真】スヤスヤ…生まれたばかりのわが子の寝顔を公開した宮城大樹
この日は宮城の投稿に先駆け、妻でタレントの小池美由（32）が第1子を出産したことを自身のSNSで報告。「新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と近況を伝えていた。
宮城も自身のSNSでわが子の寝顔をアップして誕生を伝えた。「先日の朝に陣痛が始まり妻は何時間も頑張ってくれました。分娩室に運ばれる時、中に入った時はなんとも言えない感情になり、涙が落ちました」と誕生の瞬間を振り返った。
その上で宮城は「夫婦で力を合わせて家族を盛り上げていきます。今後ともあたたかく見守って頂けましたら嬉しいです」と呼びかけた。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。
夫の宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
2人は、2023年3月に結婚を公表し、今年2月には小池が「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた 嬉しいご報告となります」と妊娠を明らかにしていた。
【写真】スヤスヤ…生まれたばかりのわが子の寝顔を公開した宮城大樹
この日は宮城の投稿に先駆け、妻でタレントの小池美由（32）が第1子を出産したことを自身のSNSで報告。「新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしてます」と近況を伝えていた。
宮城も自身のSNSでわが子の寝顔をアップして誕生を伝えた。「先日の朝に陣痛が始まり妻は何時間も頑張ってくれました。分娩室に運ばれる時、中に入った時はなんとも言えない感情になり、涙が落ちました」と誕生の瞬間を振り返った。
小池は1994年1月19日生まれ、神奈川県出身。2012年12月、「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月、「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京『ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜』の出演をきっかけにテレビ番組、ドラマ、CM、ラジオ、イベント、舞台などさまざまな方面で活動中。
夫の宮城は1990年1月23日生まれ、神奈川県出身。6歳から空手を始め、その後、キックボクシングに転向。2013年3月、『RISE 92』 にて第4代RISEバンタム級王者となる。同年8月、引退を発表した。
2人は、2023年3月に結婚を公表し、今年2月には小池が「不妊治療を経て、私たち夫婦にとって長く願ってきた 嬉しいご報告となります」と妊娠を明らかにしていた。