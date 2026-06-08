NTTジャパンラグビーリーグワン2025〜26の年間表彰式が8日、東京都内で行われ、各種タイトルの受賞者が決まった。

1部のMVPにはLOブロディ・レタリック（35）、新人賞にはFB上ノ坊駿介（22）が選ばれ、優勝した神戸勢が主要タイトルを独占した。

チームで共同主将を務めるレタリックは、プレーオフ2試合を含む全20試合に出場。FW選手としてリーグ史上初の最多トライゲッターに輝いたほか、ベストフィフティーン、選手間投票によるプレーヤー・オブ・ザ・シーズンにも選ばれており、個人4冠に輝いた。

スピーチに立ったレタリックは「リーグに関わる全ての方にお礼を伝えたい。リーグワンは毎シーズン内容が向上し、タフな試合が増えていて、お客さんは本当に見るのが楽しいと思う」と話した。

また上ノ坊は2月7日の静岡戦に先発デビューを果たすと、その後の全試合に先発出場。前日のプレーオフ決勝でもグラバーキックでトライをアシストするなど活躍。アーリーエントリー（大学最終学年の選手が卒業前に出場する制度）からの同賞受賞は、リーグ史上初の快挙となった。

日本代表への初招集の期待も高まる上ノ坊は、「この賞をいただけたことを光栄に思う。来季もファンの期待に応えられるように頑張りたい」と話した。