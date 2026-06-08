大相撲史上３人目となる英国出身（１９９７年中国返還前の香港を含む）力士で、栄誠（えいせい）のしこ名で名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）で初土俵を踏む予定のニコラス・タラセンコ（湊）が８日、埼玉・蕨市にある部屋で稽古。三段目と序二段の兄弟子と２８番取って１３勝だった。昨年６月に来日し、研修生として本格的に相撲を取り始めた１６歳の立ち合いはまだ迫力不足。入門後は押しを磨いているが、もろ差しを許しつり出される場面もあった。

一方で１８７センチ、１２６キロと恵まれた体を生かし寄り切り、柔道経験を生かした豪快な投げも披露。ただ、「周りに投げはダメだと言われている。押して前に出ないといけない」と反省した。師匠の湊親方（元幕内・湊富士）は「今は序二段の真ん中かやや上」くらいの力だという。「今は四股など基本を教えている。まだ１６歳。相撲は自然と覚えていく」と意図を明かし、長い目で見てスケールの大きな力士に育てるビジョンを語った。

名古屋場所は興行ビザが取得できれば前相撲で初土俵を踏む。フセルバートル（八角）、ソソルフ（湊川）らモンゴル出身者もデビュー予定で「楽しみ」と胸をおどらせる。栄誠は「２年で幕下、２０歳までに関取になりたい」と意気込んだ。