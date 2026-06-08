【採点＆寸評】Ｊ１千葉全選手を総チェックＤＦ編　　でんぐり隊長、両ＳＢコンビは高評価　離脱組は厳しい評価に

Ｊ１千葉は百年構想リーグを２０位で終えた。地域リーグラウンドは前半戦２勝、後半戦１勝の計３勝。プレーオフラウンドは福岡に２戦合計３―４で敗れた。スポーツ報知では、半年間の戦いを振り返り、各選手を採点・寸評する。第２回はＤＦ編。

高橋壱晟【６・５】初のＪ１でもしっかりと「壱晟」らしさを表現。常に冷静で安定したパフォーマンスをみせた。夏からはチームの顔、背番号２としてより替えの効かない存在を目指すくらいで

久保庭良太【６・０】Ｊ１でケガせず出続けたことで、もっとも経験値を獲得した選手。課題を見つけたらすぐに改善に動く姿勢が印象的だった。今後の成長に期待大。隙の多さは要改善

鈴木大輔【４・５】２度の離脱。主将が６試合出場のみとは寂しい。鈴木大、鳥海の両方がほとんど稼働できない状態はチームにとって厳しいものだった

鳥海晃司【４・５】昨季からコンディションが安定せず、今季も腰痛を含む２度の離脱。最終ラインからＪ１経験をチームに一番還元しなければいけない男だったのだが…。３１歳、“愛するクラブ”のため、自分のため、やるしかない

植田悠太【リハビリ専念のため採点なし】ジムでのトレーニングが中心。ボールを蹴る姿を見られなかったので、楽しみにしています

河野貴志【６・５】でんぐり隊長、体調不良での欠場を除くチーム最多タイの１９試合出場。精神面は相当こたえた分、その分鍛えられた。自らチームを引っ張る責任感があるのなら、鈴木大がいなくても昨季終盤のような闘志あふれるプレーがみたい。久保庭とともに隙の多さは要改善

石尾陸登【４・５】出場すれば７・０級のプレーを連発。しかし、仙台時代からの課題、ケガがちなところは変わらず２度の離脱で４試合出場のみ。開幕前に自ら追い込みすぎたことで離脱したのは本当にもったいなかった…。合言葉・無事是名馬

日高大【６・５】悪魔の左足から２得点。ＪＦＬから成り上がってきたタフさを証明。攻撃では良さが出た分、守備では相手から狙い所にされた。長所を磨き続けた結果、短所が消えていたくらいのイメージを

※平均は５・５〜６・０点。（採点・綾部 健真）