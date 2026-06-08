「カーリング・日本選手権」（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレはＳＣ軽井沢クラブと対戦した。

第１〜３エンドまでブランクエンドが続いた中で、第４エンドに藤沢がまさかのミス。不利な先攻で相手に複数点のチャンスを与えた中で迎えた藤沢の最終投。投げた瞬間に顔をゆがめた藤沢。ストーンはハウスを通過する痛恨のミスとなり、思わず天を仰いだ。直後にＳＣ軽井沢のスキップ上野美が冷静にドローを決めて、３点を先制した。ロコは悪い流れを止めきれず、続くこの試合初の後攻で迎えた第５エンドも藤沢の最終投のドローが長くなってしまい、２点スチールを許した。

ロコにとっては不動のサードだった吉田知那美が退団し、初の公式戦。サードは初戦に続いて小穴桃里が務めている。優勝チームは３０年フランス・アルプス五輪の代表選考会となる日本代表決定戦への出場権を獲得する。ロコは今年３月に行われた世界選手権代表になっており、すでに同決定戦の出場権を獲得している。