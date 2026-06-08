NTTジャパンラグビーリーグワン2025〜26の年間表彰式が8日、東京都内で行われ、各種タイトルの受賞者が決まった。

ベストフィフティーン（1部）は優勝した神戸から、LOブロディ・レタリック（35）、FLティエナン・コストリー（25）ら最多の5人が選ばれた。準優勝の東京ベイからはHOマルコム・マークス（31）ら3人、3位の埼玉からもSO山沢拓也（31）ら3人が選ばれた。

SOで選ばれた埼玉の山沢拓也（31）は、「この賞を取れたのも、チームのみんなのサポートがあったから。来年も頑張ります」と感謝。今季限りの退団が決まっている東京SGのFBチェスリン・コルビ（32）は「素晴らしい選手がいる中で選ばれたことは特別に思う」と喜んだ。

▽ベストフィフティーン受賞者

PR1 クレイグ・ミラー（埼玉）

HO マルコム・マークス（東京ベイ）

PR3 オペティ・ヘル（東京ベイ）

LO ブロディ・レタリック（神戸）

LO ハリー・ホッキングス（東京SG）

FL アーディ・サベア（神戸）

FL ティエナン・コストリー（神戸）

No・8 マキシ・ファウルア（東京ベイ）

SH TJ・ペレナラ（BR東京）

SO 山沢 拓也（埼玉）

CTB タリ・イオアサ（神戸）

CTB アントン・レイナートブラウン（神戸）

WTB 竹山 晃暉（埼玉）

WTB マーク・テレア（トヨタ）

FB チェスリン・コルビ（東京SG）