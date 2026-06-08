歌舞伎俳優の中村芝翫が８日都内で、主演舞台「リア王」（東京・新橋演舞場で９月６〜２２日）の製作発表記者会見に出席した。

「リア王」はシェークスピアの四大悲劇で、その中でも最高峰に挙げられる。演出の井上上尊晶氏とタッグを組んでのシェークスピア作品第３弾となる。

襲名から１０年目の芝翫は私生活では３人の息子を持つ。老いと孤独に翻弄（ほんろう）されるリア王に「待望の娘３人の父。思いっきり老害を発揮したい」といい、「いろんな老害がある。自分で気づかないのが老害だと思う。僕は人前で大声でどなったりすることはめったにないが、演出家からは、いつも怒っててください、といわれている」と怒る気満々だった。

芝翫といえば、５月３０日に長男で歌舞伎俳優の中村橋之助が、元乃木坂４６の女優・能條愛未との挙式・結婚披露宴を終えたばかり。この舞台の共演者には能條と同じグループだった井上小百合が娘を演じる。井上は「（能條は）この記者会見も楽しみにしてくれ、観劇もしてくれます」と喜びを語った。

リア王の長女ゴネリルを松下由樹、エドガー役の三浦涼介をはじめ、朝月希和、井上小百合、大野拓朗、小倉久寛、村田雄浩らが共演する。