さすが“フェスクイーン”！BLACKPINK・ジェニー、NY大型フェスを熱狂の渦に…新曲初披露に大歓声

BLACKPINKのジェニーが、ニューヨークの夜を熱狂の渦に包み込み、“フェスティバルクイーン”としての存在感を証明した。

ジェニーは6月7日（現地時間）、米ニューヨークで開催された大型音楽フェス「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」に出演した。

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当日、「SNAPCHAT」ステージのヘッドライナーを務めたジェニーは、多彩なジャンルとムードを盛り込んだセットリストで会場を埋め尽くした観客を魅了した。

（写真提供＝ODD ATELIER）

グルーヴ感あふれる『Filter』でステージの幕を開けたジェニーは、『Damn Right』『Mantra』『Handlebars』など世界中のリスナーから愛されるヒット曲を立て続けに披露し、会場の熱気を一気に高めた。約60分間のステージで計17曲を披露したジェニーは、安定した生歌と圧巻のパフォーマンスで観客を魅了し、会場を熱狂させた。

（写真提供＝ODD ATELIER）

特に今回のフェスティバルでは、未発表の新曲を初披露し大きな話題を呼んだ。最近、ソウルで開催された「CHANEL」のショーのアフターパーティーで初披露され注目を集めた楽曲に加え、新たな未公開曲まで続けて披露すると、会場からは大歓声が沸き起こった。

最後に、メガヒット曲『like JENNIE』でステージを締めくくり、観客による大合唱が響き渡る中、華やかなフィナーレを完成させた。

ステージ上で披露したハイセンスなファッションも注目を集めた。“トレンドセッター”らしく、圧倒的なパフォーマンスにふさわしい個性的な衣装とスタイリングを披露。音楽だけでなくファッション界をもリードするグローバルアイコンとしての真価を証明した。

今年3月に開催された「ComplexCon Hong Kong」を皮切りに本格的なグローバルフェスティバルツアーをスタートさせたジェニーは、デンマークの「Roskilde Festival」、ポーランドの「Open’er Festival」、スペインの「MAD COOL FESTIVAL 2026」、アメリカの「Lollapalooza Chicago」、日本の「SUMMER SONIC 2026」など、世界各国を代表する大型フェスティバルへの出演を控えている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。