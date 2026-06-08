「パイの実 おしの森」の仲間と共演　“世界に1つ”の4コマ漫画を作れるサービス　期間限定で提供【ロッテ】

ロッテは6月10日正午、「パイの実 おしの森」の仲間とオリジナルの4コマ漫画を作れる生成AIサービス 「パイの実AI4コマメーカー」をリリースする。

ユーザー自身を主人公として、「パイの実 おしの森」に暮らす仲間と“推し活”で共演する“世界に1つだけ”のオリジナル4コマ漫画を生成するサービスだ。

提供期間は8月13日まで。「パイの実」のおいしさの秘訣である生地の64層にちなみ、64日間限定で展開する。

【生成した4コマ漫画など、すべての画像を見る】

〈“推し”を訴求するプロジェクト第3弾〉

2026年4月に開始した「パイの実 おしの森プロジェクト」による。1979年発売のチョコレート菓子「パイの実」のパッケージや絵本で親しまれてきた「パイの実の森」の世界観を、現代の“推し活”カルチャーと掛け合わせた取り組みだ。

近年では商品価値として、おいしさだけでなく、共感や応援などの情緒的な体験を重視する傾向が高まっている。同社では、「パイの実」に登場するリスの名前やパッケージの世界観を知りたいという声がSNSで寄せられたという。

そこで「パイの実 おしの森プロジェクト」を始動。「パイの実」の森の物語や世界観の解像度を上げながら、キャラクターへの愛着を高め、「推し」として語られるブランドになることを目指しプロジェクトを推進している。

4月6日に開始した第1弾では、「おしの森」を舞台にした4コマ漫画を公式Xで発信。全64話を32週にわたって配信している。第2弾では、「パイの実」ブランド史上初となるオリジナルアニメーション「パイの実 おしの森へようこそ!」を制作。6月4日からロッテ公式YouTubeチャンネルで順次公開を開始した。

「パイの実AI4コマメーカー」はプロジェクトの第3弾で、アニメ公開を記念して開発した。サービスは、クリエイティブ事業を手がけるアルと共同開発した。2025年にリリースして反響を得た「ビックリマンAI名刺メーカー」に続き、今回もタッグを組んだ。

【第1弾の4コマ漫画など、すべての画像を見る】

〈無料で使える「パイの実AI4コマメーカー」〉

「パイの実AI4コマメーカー」は、自分の写真と名前を登録し、自分の担当と共演したい「おしの森」のキャラクターを選択すると、数十秒でオリジナルの“推し活”4コマ漫画を自動生成する。期間内は無料で利用でき、1日あたり最大5回まで生成可能だ。

共演するキャラクターは、リスの「パイル」「ロクシー」、ウサギの「サギちゃん」など、8キャラクターから1〜2体を選択できる。

また、推し活カルチャーをベースに、8つの推し活スタイルから「推し担当」を選べる設計にした。選択した担当ごとに4コマのストーリーや推し活グッズなどが変化する仕組みで、繰り返し遊べる仕様にしたという。

担当は、「フキョータントゥ(布教担当)」「パクパクタントゥ(食べ担当)」「パイコレタントゥ(コレクション担当)」「パイドリタントゥ(写真担当)」「64タントゥ(64層担当)」「スメタントゥ(香り担当)」「ロッカッケータントゥ(六角形担当)」「プレゼントタントゥ(貢ぎ担当)」の8タイプ。

生成した4コマ漫画は、完成版画像としてダウンロード可能で、SNSでのシェアなども想定している。

【サービス概要】

サービス名:「パイの実AI4コマメーカー」

公開期間: 2026年6月10日(水)12:00 〜 8月13日(木)11:59

内容: 自分の写真・名前・推し活「担当」を登録すると、生成AIを用いて、森の住人仲間達と推し活を通して共演する世界に1つだけの4コマ漫画を作成する。

■ ロッテ「パイの実AI4コマメーカー」