元乃木坂46能條愛未「ずっと夢だった」2人で涙したファーストミートの様子公開「完璧な花嫁姿」「橋之助さんの視線が幸せそうで泣ける」の声
【モデルプレス＝2026/06/08】元乃木坂46で女優の能條愛未が6月7日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレスのファーストミートショットを公開し、話題となっている。
【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「完璧な花嫁姿」と話題のファーストミートの様子
能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「ずっと夢だったファーストミート 無事に二人とも泣きました。笑」とつづっている。オートクチュールのヘップバーンドレスを身に着けた能條の頬を優しく撫でる中村の写真や披露宴での仲睦まじい2人の姿を披露している。
この投稿には「美しすぎる」「女神ですね」「完璧な花嫁姿」「ドレス姿に感動しました」「橋之助さんの視線が幸せそうで泣ける」「素敵な夫婦で憧れます」などと反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に中村との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】歌舞伎俳優と結婚・31歳元乃木坂「完璧な花嫁姿」と話題のファーストミートの様子
◆能條愛未、ファーストミートの様子を公開
能條は、5月30日にホテルニューオータニで行われた歌舞伎俳優の中村橋之助との結婚披露宴の様子を投稿。「ずっと夢だったファーストミート 無事に二人とも泣きました。笑」とつづっている。オートクチュールのヘップバーンドレスを身に着けた能條の頬を優しく撫でる中村の写真や披露宴での仲睦まじい2人の姿を披露している。
◆能條愛未の投稿に反響
この投稿には「美しすぎる」「女神ですね」「完璧な花嫁姿」「ドレス姿に感動しました」「橋之助さんの視線が幸せそうで泣ける」「素敵な夫婦で憧れます」などと反響が寄せられている。
能條は、2025年11月10日に中村との婚約を発表し、2026年4月3日に自身のYouTubeチャンネルを通じて入籍を報告した。（modelpress編集部）
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