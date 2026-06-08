セガのゲーム機「メガドライブ」がレゴで登場。レゴ「SEGA Mega Drive ゲーム機」が発売中
【SEGA Mega Drive ゲーム機】 6月1日 発売 価格：6,480円
レゴ ジャパンは、「SEGA Mega Drive ゲーム機」を6月1日に発売した。価格は6,480円。
本商品はセガのゲーム機「メガドライブ」をレゴで再現したもの。黒い本体やコントローラー、カセットなどが再現されている。
また、1988年に日本で発売されたセガ メガドライブ バージョンと1989年に北米で発売されたセガ ジェネシスの2タイプを選択して組み立てることができる。
◤ あの名作ゲーム機が- レゴ ジャパン公式 (@LEGO_Group_JP) June 3, 2026
レゴ ブロックに🎮 ◢
ゲームに夢中になったあの頃の思い出がよみがえる🕹️
メガドライブとジェネシスの2タイプから選んで組み立て可能✨
6/1発売
SEGA Mega Drive ゲーム機 40926
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(C) SEGA