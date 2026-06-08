オヤイデ、OTOTEN2026で厳選レコードの音をハイエンドオーディオシステム試聴会
popman3580さん描き下ろし OTOTEN2026キービジュアル
小柳出電気商会(オヤイデ電気)は、OTOTEN2026に出展し、エレクトリ提供のMAGICO A3スピーカーとHEGEL H600プリメインアンプを使用したオーディオシステムでの試聴会を行なう。ブースはガラス棟4F G401。
6月19日のプレミアムデーは、スピーカーのスイートスポットの中心に椅子を一脚置いて良い音を独占しての試聴体験企画を用意。音源(レコード or CD)を持参した場合は、その1曲とオヤイデ社員が厳選した”耳福レコード”から1曲(持参なしの場合は2曲)の計2曲(各曲5分程度)を視聴できる。受付は当日ブースにて先着順。
20日、21日のセミナー枠以外のフリータイム試聴は、同じシステムでの”耳福レコード”からの楽曲の通常の試聴形態になる。
レコードラインナップ
“耳福レコード”(邦楽編)
普段ストリーミングで音楽を聞く世代に向けて、今の邦楽レコードの音を感じて頂ける様に近年発売された音質が良いレコードを中心にセレクト。
「50代の長年の輸入盤レコードコレクターの選者も認める現在の日本のレコードの音を体験して頂く為に、音楽性を考慮して幅広い世代にも愉しんでいただける」とのこと。1. Sweet William と青葉市子/からかひ 2. くるり/ばらの花(Rei Harakami remix) 3. 柴田聡子/ Synergy 4. 満島 ひかり/ 踊るノアール 5. 羊文学/ More Than Words 6. 坂本慎太郎/ 麻痺 (Numb) 7. YOASOBI/ ハルカ 8. Friday Night Plan/ Plastic Love 9. 星街すいせい/ ムーンライト 10. Asound/ 新月 11. 青葉市子/ Meringue Doll 12. Kirinji/千年紀末に降る雪は (2025 Re-cutting)
“耳福レコード”(洋楽編)
音楽好きに響く2000年以降の洋楽レコードを中心にジャンルレスにセレクト。
「いわゆる高音質盤と謳っているレコードはありませんが、もしかすると新しいタイプの音響的な興奮が発見出来るかもしれません。特にクラブ系音源のレコードを現代のHi-Endオーディオシステムで試聴体験出来る機会は中々珍しいので、この機会に是非どうぞ。」としている。1. Raye/Oscar Winning Tears 2. Thee Sacred Souls/ Can I call you rose? 3. Michael Mayo/ Four 4. Bruno Mars/ Cha Cha Cha 5. Snarky Puppy/ Something ft. L. Hathaway 6. Billie Eilish/ Future 7. Solange/ Things I Imagined - Down with the Clique 8. James Blake/ Limit to your love 9. Boards of Canada/ Alpha & Omega (33rpm play!) 10. Ricardo Villalobos/ Chromosul 11. Massive Attack/ Angel 12. Robert Glasper Experiment/ Dillalude #2
“耳福レコード”(近年高音質リイシュー盤編)
音楽性の高さ、音の凄みをキーワードにオーディオマニアやレコードマニアに向けて、著名なカッティングエンジニアがアナログマスターテープを元に原盤のスタンパーを製作した近年の高音質再発盤を中心にセレクト。
「最新のHi-Endオーディオシステムで実際に聞いてみて、高音質再発盤レコードの今を体験していただけます」としている。1. バッハ:無伴奏チェロ組曲/シュタケル (45rpm Analogue Production 2020 & 33rpm Speaker Corners 2004) 2. ストラヴィンスキー:春の祭典/ショルティ (45rpm Decca Pure Analogue -2025) 3. Cantate Domino/カンターテ・ドミノ (AudioNautes 2025 & FIM 2014) 4. Steely Dan/ Aja (2023 BG remaster - 45rpm Analogue Production & 33rpm Geffen) 5. Bob Marley/ Exodus (45rpm Analogue Production 2025) 6. Donny Hathaway/ Live (Rhino reserve 2026 ) 7. Marvin Gaye/ What’s going on ( UMe 2022) 8. Erykah Badu/ Mama’s Gun (Vinylphile 2026 ) 9. A tribe called quest/ Low End Theory (45rpm - VMP 2022) 10. Chick Corea Elektric Band/ Eye of the Beholder (２LP Candid 2023) 11. Duke Ellington/ Jazz Party in Stereo (33rpm - Classic Records 2012 & 45rpm Analogue Production) 12. Billie Holiday/ Lady in Satin (45rpm - Analogue Production 2022)