モデルでタレントの森泉（43）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。22年に亡くなった祖母で世界的ファッションデザイナー・森英恵さん（享年96）の思い出を語った。

同番組では、泉が「ママ森」と呼ぶ祖母の英恵さん、母のパメラさんと泉が出演した2011年の放送回を紹介した。その中で、泉は「親にも相談できないことを、ママ森のところへ行って相談させてもらってる」と、英恵さんとの関係を語っていた。

この映像を受けて、司会の黒柳徹子は「どんなことを相談するの？」と質問。泉は「ふとした時に声をかけてくれる」といい、「例えばママ森は、愚痴をあんまり言わない」「苦労した話は口にしない」と明かした。

ある時、泉が「苦労した話とかを口にしたほうがみんな喜ぶ。だからもっと、つらかった時の話をしたら？」と勧めたところ、英恵さんは「私は美しいものを作るから、自分の苦労を口にするのが嫌なの」と答えたそう。そんな英恵さんの姿勢に「あえてそういうのを口にしない生き方っていうのが、なんかかっこいいなと思って」と語っていた。