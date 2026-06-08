ボディビルダーでお笑いタレントなかやまきんに君（47）が8日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。美しい筋肉をつくる毎日の食生活について語った。

MCハライチ澤部佑から「食生活はどんな感じですか？」と尋ねられたきんに君は「1年間を通して、7割ぐらいは同じものを食べているんです。ボディビルの大会に出る前にダイエット期間に入るときは、その7割が、9割から9割5分になる。だからその7割はけっこう低カロリーで、タンパク質があって、野菜が豊富、っていうメニューなんですけど」と明かした。

さらに「朝食でいいますと、14年ぐらいは同じメニューを食べているんですけれども、ちょっとアレンジもしますけれども、鶏のむね肉を茹でたもの、野菜も軽く茹でるんですけれども、オクラ、ゴーヤ、アスパラガス、にんじん…ちょっと季節によって、そのときの果物を入れたりとか」と話した。

画面にはそれらの写真が表示され「これを混ぜるんですよ。僕はブドウ酢とかブルーベリー酢とかりんご酢をちょっと入れて、お塩をかけて混ぜる。これを毎朝。今日ももちろん食べてきました」と調理方法まで解説した。

MC神田愛花は「おなかすかないんですか？」と尋ねた。きんに君は「けっこうおなかはすきますんで、3時間おきぐらいに僕は食べるんですけど（昼食前に）ゆで卵も食べるんですけど、ゆで卵も1日5個ぐらいは食べる。そういう消化のいいのもを食べる」と話し「お昼にトレーニング用に、サーモンの刺し身とか納豆、めかぶ、黒いのが醤油じゃなくてお酢です」と詳細に話した。