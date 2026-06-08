「パグに似ている大粒の牡蠣だ」…手編み首飾りを着けた犬がどう見ても牡蠣 飼い主が明かす制作秘話「本当に作りたかったのは…」
「首飾り編んだけど牡蠣感がもっと強くなった気がする……気のせいかな？」
そんなコメントが添えられた2枚の写真がXで話題です。写っているのは、パグの「ムー」さん（7歳・男の子）。
写真には、飼い主さんお手製の首飾りを身につけたムーさんの姿が。1枚目は、貴族の襟飾りのようにも見え、おすまし顔とあいまってとても上品です。
一方、2枚目はーー首飾りが持ち上げられ、顔まわりをおおっているため、海のミルクとも呼ばれる牡蠣（カキ）のような姿に。この投稿に5万件超の“いいね”が寄せられ、ムーさんは一躍注目を集めています。飼い主さん（@Mu_777yoro）にお話を伺いました。
「よだれかけ」を編んでたのに…牡蠣爆誕！？
ーー首飾りを編もうと思ったきっかけは？
「最近、よく編み物をするんです。本当はかわいい“よだれかけ”にしたかったのですが、編んでいる途中でよくわからなくなってしまって……。気づいたときには、思った以上に長くなってしまい、結果、首飾りになりました」
ーー仕上がりについての感想を教えてください。
「個人的には、ムーさんの良さが際立つ作品になったと思っています。でも、最初に作ろうと思ったものと違うものができてしまったので、ムーさんの魅力で救われた部分を抜くと、編み物としては100点中、46点といったところでしょうか」
ーー首飾りが大きな反響を呼びましたね。
「みなさまにムーさんを見ていただけて、とても感謝しています。まさかこれほどの人に見ていただけるなんて……。『牡蠣侯爵』『牡蠣貴族』という声もあって恥ずかしかったです。また、AIが生成したようなコメントが寄せられていたのも印象的でした。投稿と噛み合っていない感じが、なぜかおもしろかったです」
リプライ欄には、ムーさんのかわいらしい姿に目を奪われる人が続出。ユニークなコメントが集まり、盛り上がりを見せています。
「ルネッサンス感」
「牡蠣の妖精ですね」
「完璧なかわいい牡蠣」
「立派な牡蠣……牡蠣！！？」
「パグに似ている大粒の牡蠣だ」
「AIが牡蠣の妖精にしたかのような（笑）」
「違う意味であたる！ 私の心にあたるwww」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）