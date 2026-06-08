「首飾り編んだけど牡蠣感がもっと強くなった気がする……気のせいかな？」



【写真】首飾り…いや、これはどう見ても牡蠣でしょ（笑）

そんなコメントが添えられた2枚の写真がXで話題です。写っているのは、パグの「ムー」さん（7歳・男の子）。



写真には、飼い主さんお手製の首飾りを身につけたムーさんの姿が。1枚目は、貴族の襟飾りのようにも見え、おすまし顔とあいまってとても上品です。



一方、2枚目はーー首飾りが持ち上げられ、顔まわりをおおっているため、海のミルクとも呼ばれる牡蠣（カキ）のような姿に。この投稿に5万件超の“いいね”が寄せられ、ムーさんは一躍注目を集めています。飼い主さん（@Mu_777yoro）にお話を伺いました。



「よだれかけ」を編んでたのに…牡蠣爆誕！？

ーー首飾りを編もうと思ったきっかけは？



「最近、よく編み物をするんです。本当はかわいい“よだれかけ”にしたかったのですが、編んでいる途中でよくわからなくなってしまって……。気づいたときには、思った以上に長くなってしまい、結果、首飾りになりました」



ーー仕上がりについての感想を教えてください。



「個人的には、ムーさんの良さが際立つ作品になったと思っています。でも、最初に作ろうと思ったものと違うものができてしまったので、ムーさんの魅力で救われた部分を抜くと、編み物としては100点中、46点といったところでしょうか」



ーー首飾りが大きな反響を呼びましたね。



「みなさまにムーさんを見ていただけて、とても感謝しています。まさかこれほどの人に見ていただけるなんて……。『牡蠣侯爵』『牡蠣貴族』という声もあって恥ずかしかったです。また、AIが生成したようなコメントが寄せられていたのも印象的でした。投稿と噛み合っていない感じが、なぜかおもしろかったです」



リプライ欄には、ムーさんのかわいらしい姿に目を奪われる人が続出。ユニークなコメントが集まり、盛り上がりを見せています。



「ルネッサンス感」

「牡蠣の妖精ですね」

「完璧なかわいい牡蠣」

「立派な牡蠣……牡蠣！！？」

「パグに似ている大粒の牡蠣だ」

「AIが牡蠣の妖精にしたかのような（笑）」

「違う意味であたる！ 私の心にあたるwww」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）