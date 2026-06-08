KO1KEYZは「レベルの違うチームに」　『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』デビューメンバー12名お披露目イベント

JO1、INI、ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（Lemino）が、3月26日に開幕。6月6日に最終回が生放送され、いよいよ日韓同時デビューを果たすメンバー12名が決定。彼らは今後、新グループ・KO1KEYZとして活動していくことが発表された。

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国民プロデューサーやSEKAIプロデューサーが見守るなか、緊張感高まる順位発表式が行われた。これまでに脱落してしまった練習生たち、彼らを支えてきたトレーナー、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』から誕生したINI、楽曲提供をしたJO1の川尻蓮らの姿とともに、ファイナリストの家族も登場。順位発表式の間には、まだ名前が呼ばれないファイナリストの練習生たちを大きな声で「大丈夫！」と励ます様子も見受けられた。

そんな光景を経て、デビューメンバーとして選ばれたのはK.DAIKI、YOSHIKI、SIYOUNG、SHINHAENG、YUKI、ISSA、KEITO、YURA、RYOGA、RYUJI、KOSUKE、TOWAの12名。放送終了後には、マスコミ向けにグループお披露目イベントが行われた。

イベントでは冒頭「今、自分へのご褒美として買いたいものや、やりたいこと」を問われたメンバー。まずはTOWAが笑顔を浮かべながら「甘いものをたくさん食べたいです。食べます！」と宣言。続いてRYUJIは「オーディション期間中、食事に気を付けていて、ラーメンを食べられないようにしていたのですが、このひと区切りというタイミングで、ラーメンを3杯ぐらい食べたいです」と話し、YURAは「この合宿中、浴槽に浸かる時間がなかったので、長時間浴槽に浸かって温まりたいです」と語った。

さらに「僕は緑色のものが大好きなので、身の回りのものを全部緑色に変えたいなと思います」と独特なコメントを残したのは、オーディション中も“ミドリ”の愛称で呼ばれていたK.DAIKI。

YUKIは「僕は家族だけでなく、学校の先生だったり、今までの人生を支えてくれた人たちにデビューしたよっていう報告をしたいです」と話した。また、美容番長のKEITOは「僕は家にいる時は絶対に自炊するのを心がけていたのですが、この合宿中は一切自炊ができなかったので、自炊の中でも特に最近ハマっているせいろ蒸しをして、自分の体を休めてあげたいなと思います」とらしさ溢れるコメントを残した。

KOSUKEは、KO1KEYZが8月14日に出演することが決定したイベント『KCON LA 2026』の名前を挙げて「そこでもっとたくさんの方々に自分たちを知ってもらえるようにがんばりたいです」と宣言。RYOGAは「僕は経験は浅いものの、アイドルとして生きることを決めたという覚悟を証明するように全力を尽くしてまいりたいです」とフレッシュに回答した。

SIYOUNGは「レベルの違うチームにしたいです」と回答、YOSHIKIは「オーディション期間中、ファンの方々から本当に愛をいただいて幸せにしてもらったので、これからは僕がたくさんの愛を伝えて幸せにしたいと思っています」と感謝を交えたコメントをした。

SHINHAENGは「成長して東京ドームに行きたいです。東京ドームで会いましょう！」とポジティブに一言。ボーカルラインのひとりであるISSAは「世界には素晴らしいアーティストさんがたくさんいらっしゃいますけど、唯一無二のグループになって世界に行き、1人でも多くの人の心を動かしたいです」と述べる。

そして最後には1位に輝いたK.DAIKIが「オーディションのタイトルに『新世界』が付いているように、日本でも韓国でも通用するような実力を付けて、日々努力していきます！」とはつらつとした声で宣言。イベントは終了した。

KO1KEYZは、8月14日の『2026 KCON LA』出演の後、8月21日～23日東京・TOYOTA ARENA TOKYO、9月9日～10日兵庫・神戸ワールド記念ホールにて『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』を開催。11月には韓国・ソウルでも行われる。

（文＝於ありさ）