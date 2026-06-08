“初代王者”早稲田大、４年ぶりの１部で奮戦。元Ｊリーガー兵藤慎剛監督の熱意「愚直で、泥臭く戦う姿、そこを見せ続けたい」

“初代王者”早稲田大、４年ぶりの１部で奮戦。元Ｊリーガー兵藤慎剛監督の熱意「愚直で、泥臭く戦う姿、そこを見せ続けたい」