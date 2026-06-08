“初代王者”早稲田大、４年ぶりの１部で奮戦。元Ｊリーガー兵藤慎剛監督の熱意「愚直で、泥臭く戦う姿、そこを見せ続けたい」
節目の100回目を迎えた関東大学サッカーリーグ戦の栄えある初代王者は、一体どこか。この問いに即答できる方は、かなりの大学サッカー通と言えるだろう。
同リーグ戦の第１回大会は1924年だった。東京帝大（現・東大）、東京師範（現・筑波大）、早稲田大、慶応義塾大、法政大、東農大の６大学が集い、覇権を争った。以来、戦時下の43年から３年間は中止されたものの、現在に至るまで99回におよぶリーグ戦を実施。今では１部から３部まで各12大学が属するなど、様々な改革に取り組みながら、日本サッカー界の発展に貢献してきた。
前置きが長くなったが、冒頭の問いの答えは早稲田大だ。初代王者の栄誉を皮切りに、最多27回のリーグ優勝を飾り、続く17回の筑波大を大きく引き離し、ダントツの実績を残している。
とはいえ、早稲田大の長い歴史を紐解くと、光もあれば、影もある。2000年代初頭に東京都大学リーグまで降格するという憂き目にあった。2015年と18年にタイトルを奪還し、名門復活を印象づけたものの、近年は２部での戦いを強いられた。
メモリアルシーズンの今季、歓喜と苦悩を知る早稲田大が４年ぶりに１部昇格を果たし、奮闘している。４月４日、昨季リーグ優勝の筑波大との開幕戦では２−１で勝利し、嬉しい白星スタートとなった。
チームの指揮を執る兵藤慎剛監督は「対戦相手にしても会場にしても、あのような雰囲気のなかで試合ができるのは、そうないでしょうからね。“全員で、楽しく、ポジティブにやろうぜ”という気持ちで臨みました」と語り、こう続けた。
「僕ら早稲田にとって４年ぶりの１部。それはつまり１部を経験している選手がひとりもいないということです。自分たちが取り組んできたチームとしての基準はどうなのか。疑いながら、確かめながら戦うような試合でした。
（昨年度の覇者である筑波大に）開幕戦で勝てたことは、やはり自信になりましたが、だからといって先は長いですし、何かが決まったわけでもない。これからも熱量をもって、チャレンジし続けることが大事だと考えています」
粘り強さをモットーに戦う早稲田大は、僅差の勝利をモノにしながら上位勢を追走。第10節の法政大に勝てば、暫定ながら首位に躍り出る可能性もあった。だが、結果は１−２。前半に２失点を喫し、終了間際に１点を返したものの、時すでに遅く、逆転勝利を手繰り寄せるところまではいかなった。
「ひとつ勝てば３つくらい順位が上がり、ひとつ負ければ３つくらい順位が下がる。リーグ戦はドングリというか、最後まで混戦だと思うので、一喜一憂せず、見つかった課題を改善しながら、次の試合に向けてしっかり準備したいです」（兵藤監督）
自身もまた早稲田大OBである指揮官は、関東大学リーグの競争力の高さを、身をもって知るひとりだ。入学したばかりの１年生の時に東京都大学リーグを戦い、そこから関東大学リーグ２部、そして１部へとはい上がった。
「チームみんなで力を合わせながら、壁を乗り越えてきたという当時の経験は貴重だなと感じます。監督としてもまず２部を戦い、１部に上がりましたし、こうした（チームが強くなっていく）過程が今後に間違いなく活かされるはずです」
常日頃、選手たちに求めていることがある。それは「ピッチに立ったら、目の色を変えて、誰よりもうまくなりたいという気持ちで取り組んでほしい」という点だ。
「試合は相手がいますから、自分たちの思いどおりにいかないことも多い。でも、そんな時ほど選手としての本質が問われるので、苦しい時、うまくいなかい時ほど、一人ひとりがエネルギーを出していけるようなチームにしたいと考えています」
同リーグ戦の第１回大会は1924年だった。東京帝大（現・東大）、東京師範（現・筑波大）、早稲田大、慶応義塾大、法政大、東農大の６大学が集い、覇権を争った。以来、戦時下の43年から３年間は中止されたものの、現在に至るまで99回におよぶリーグ戦を実施。今では１部から３部まで各12大学が属するなど、様々な改革に取り組みながら、日本サッカー界の発展に貢献してきた。
とはいえ、早稲田大の長い歴史を紐解くと、光もあれば、影もある。2000年代初頭に東京都大学リーグまで降格するという憂き目にあった。2015年と18年にタイトルを奪還し、名門復活を印象づけたものの、近年は２部での戦いを強いられた。
メモリアルシーズンの今季、歓喜と苦悩を知る早稲田大が４年ぶりに１部昇格を果たし、奮闘している。４月４日、昨季リーグ優勝の筑波大との開幕戦では２−１で勝利し、嬉しい白星スタートとなった。
チームの指揮を執る兵藤慎剛監督は「対戦相手にしても会場にしても、あのような雰囲気のなかで試合ができるのは、そうないでしょうからね。“全員で、楽しく、ポジティブにやろうぜ”という気持ちで臨みました」と語り、こう続けた。
「僕ら早稲田にとって４年ぶりの１部。それはつまり１部を経験している選手がひとりもいないということです。自分たちが取り組んできたチームとしての基準はどうなのか。疑いながら、確かめながら戦うような試合でした。
（昨年度の覇者である筑波大に）開幕戦で勝てたことは、やはり自信になりましたが、だからといって先は長いですし、何かが決まったわけでもない。これからも熱量をもって、チャレンジし続けることが大事だと考えています」
粘り強さをモットーに戦う早稲田大は、僅差の勝利をモノにしながら上位勢を追走。第10節の法政大に勝てば、暫定ながら首位に躍り出る可能性もあった。だが、結果は１−２。前半に２失点を喫し、終了間際に１点を返したものの、時すでに遅く、逆転勝利を手繰り寄せるところまではいかなった。
「ひとつ勝てば３つくらい順位が上がり、ひとつ負ければ３つくらい順位が下がる。リーグ戦はドングリというか、最後まで混戦だと思うので、一喜一憂せず、見つかった課題を改善しながら、次の試合に向けてしっかり準備したいです」（兵藤監督）
自身もまた早稲田大OBである指揮官は、関東大学リーグの競争力の高さを、身をもって知るひとりだ。入学したばかりの１年生の時に東京都大学リーグを戦い、そこから関東大学リーグ２部、そして１部へとはい上がった。
「チームみんなで力を合わせながら、壁を乗り越えてきたという当時の経験は貴重だなと感じます。監督としてもまず２部を戦い、１部に上がりましたし、こうした（チームが強くなっていく）過程が今後に間違いなく活かされるはずです」
常日頃、選手たちに求めていることがある。それは「ピッチに立ったら、目の色を変えて、誰よりもうまくなりたいという気持ちで取り組んでほしい」という点だ。
「試合は相手がいますから、自分たちの思いどおりにいかないことも多い。でも、そんな時ほど選手としての本質が問われるので、苦しい時、うまくいなかい時ほど、一人ひとりがエネルギーを出していけるようなチームにしたいと考えています」