気象庁によりますと午後2時36分までに観測された津波の時刻と高さは次のとおりです。

与那国島・久部良では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。【追加】

三重・熊野市遊木では午後2時14分に微弱、数センチ程度です。【追加】

和歌山・串本町袋港では午後2時12分に0.2メートル。【更新】

三重尾鷲では午後2時21分に微弱、数センチ程度です。【更新】

石垣島石垣港では午後1時26分に微弱、数センチ程度です。【更新】

神奈川・三浦市三崎漁港では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

静岡・沼津市内浦では現在、欠測しています。つまり、正常に観測できていません。

小笠原・父島二見では午後1時46分に0.2メートル。

種子島熊野では午後1時21分に0.1メートル。

宮古島平良では午後1時36分に微弱、数センチ程度です。

和歌山・那智勝浦町浦神では午後1時31分に微弱、数センチ程度です。

奄美大島・奄美市小湊では午後1時19分に微弱、数センチ程度です。

沖縄市中城湾港では午後0時58分に微弱、数センチ程度です。

場所によっては検潮所で観測される津波よりも大きな津波が到達する可能性もあります。

今後、津波の高さはさらに高くなることも考えられます。