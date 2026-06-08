新潟アルビレックスBBは、小川忠晴アシスタントコーチが、2025-26シーズンをもって退団すると発表しました。また、2026-27シーズンは山形銀行女子バスケットボール部ライヤーズへの移籍が決まったということです。



■生年月日

1969年12月20日

■出身地

山口県下関市

■プレーヤー経歴

1992-02いすゞ自動車ギガキャッツ

2002-06新潟アルビレックス

2006-08大分ヒートデビルズ

■コーチ経歴

2008-09大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ

2009-12ライジング福岡 ヘッドコーチ

2013-16芦屋学園高校 ヘッドコーチ

2016-20新潟アルビレックスＢＢラビッツ ヘッドコーチ

2020-25アイシン ウィングス アシスタントコーチ

2025-26 新潟アルビレックスＢＢ アシスタントコーチ

■小川忠晴アシスタントコーチコメント

2025-26シーズンをもって退団することになりました。「B3優勝」とはなりませんでしたが、皆さんと戦えたことに感謝したいと思います。ありがとうございました。今後、新潟アルビレックスＢＢがよりBIG CLUBになり、若い世代の憧れのチームになることを願っています。

■代表取締役社長 糸満盛人コメント

優しさと大らかさに満ち溢れた小川さん。一年間のチーム・新潟への貢献に大感謝でございます。貴方のお陰で若手は大いに成長出来ました。的確かつ相手の心に届くアドバイスと実践指導。心より感謝申し上げます。次のステージはある意味古巣でもある女子バスケットボール事業。新天地にて困難・苦難も多々あるかと存じますが、持ち前のパワーと多くの経験を活かして頂き、さらなる飛躍を遂げられますことを祈念申し上げます。本当に有難うございました。