【新潟アルビBB】小川忠晴アシスタントコーチとの契約満了を発表「若い世代の憧れのチームになることを願っている」
新潟アルビレックスBBは、小川忠晴アシスタントコーチが、2025-26シーズンをもって退団すると発表しました。また、2026-27シーズンは山形銀行女子バスケットボール部ライヤーズへの移籍が決まったということです。
■生年月日
1969年12月20日
■出身地
山口県下関市
■プレーヤー経歴
1992-02いすゞ自動車ギガキャッツ
2002-06新潟アルビレックス
2006-08大分ヒートデビルズ
■コーチ経歴
2008-09大分ヒートデビルズ ヘッドコーチ
2009-12ライジング福岡 ヘッドコーチ
2013-16芦屋学園高校 ヘッドコーチ
2016-20新潟アルビレックスＢＢラビッツ ヘッドコーチ
2020-25アイシン ウィングス アシスタントコーチ
2025-26 新潟アルビレックスＢＢ アシスタントコーチ
■小川忠晴アシスタントコーチコメント
2025-26シーズンをもって退団することになりました。「B3優勝」とはなりませんでしたが、皆さんと戦えたことに感謝したいと思います。ありがとうございました。今後、新潟アルビレックスＢＢがよりBIG CLUBになり、若い世代の憧れのチームになることを願っています。
■代表取締役社長 糸満盛人コメント
優しさと大らかさに満ち溢れた小川さん。一年間のチーム・新潟への貢献に大感謝でございます。貴方のお陰で若手は大いに成長出来ました。的確かつ相手の心に届くアドバイスと実践指導。心より感謝申し上げます。次のステージはある意味古巣でもある女子バスケットボール事業。新天地にて困難・苦難も多々あるかと存じますが、持ち前のパワーと多くの経験を活かして頂き、さらなる飛躍を遂げられますことを祈念申し上げます。本当に有難うございました。