LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEが豪華コラボ 配信シングルリリース＆初ステージ決定
世界的に活躍するガールグループ、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組がコラボレーションし、配信シングル「ICONIC BY MISTAKE」を12日午後1時にリリースすることが発表された。
【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。8日午前0時にロゴモーションが公開され、世界中のファンの注目を集めた。
11日に3組で韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを初披露することも発表された。圧倒的なパフォーマンス力を誇る3組が繰り広げるステージは大きな話題を呼びそうだ。
3組がそれぞれ所属するSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、「この夏、世界中のファンのみなさんのために、完成度の高いパフォーマンスはもちろん、さまざまなコンテンツを披露する予定ですので、ぜひみなさんの応援をお願いいたします」とコメントしている。
LE SSERAFIMは、数多くのヒット曲でK-POPのトレンドを牽引。5月22日にリリースした2ndアルバム『PUREFLOW』pt.1は、米ビルボード「Billboard 200」で10位にランクインし、アルバム5作連続でトップ10入りする記録を達成した。また、タイトル曲「BOOMPALA」は、米ビルボード「Bubbling Under Hot 100」で10位にランクインするなど、世界中で人気を集めている。
ILLITは、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』で、米ビルボード「Billboard 200」26位にランクインし、自己最高記録を更新した。ILLITのデビュー曲「Magnetic」は、K-POPのデビュー曲として初、そして最短期間で米ビルボード「Hot 100」、英「Official Singles Top 100」にチャートインする快挙を達成した。また、6月13日より開催される初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START▼' in JAPAN』（▼＝ハート）の全5都市11公演で一般指定席が全席完売するなど、勢いを見せている。
KATSEYEは、「Gnarly」「Gabriela」「Internet Girl」「PINKY UP」など、個性的な音楽を米ビルボード「Hot 100」に多数チャートインさせ、今年5月に開催された米授賞式『American Music Awards 』にて「New Artist of the Year」を含む3部門で受賞を果たした。
【ソロカット】幼少期の雰囲気がただようLE SSERAFIM
個性あふれる音楽スタイルで人気を集める3組によるコラボレーションは、これまでダンスチャレンジなどの交流を通して「いつか一緒にステージに立ちたい」という希望から実現。8日午前0時にロゴモーションが公開され、世界中のファンの注目を集めた。
3組がそれぞれ所属するSOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、「この夏、世界中のファンのみなさんのために、完成度の高いパフォーマンスはもちろん、さまざまなコンテンツを披露する予定ですので、ぜひみなさんの応援をお願いいたします」とコメントしている。
LE SSERAFIMは、数多くのヒット曲でK-POPのトレンドを牽引。5月22日にリリースした2ndアルバム『PUREFLOW』pt.1は、米ビルボード「Billboard 200」で10位にランクインし、アルバム5作連続でトップ10入りする記録を達成した。また、タイトル曲「BOOMPALA」は、米ビルボード「Bubbling Under Hot 100」で10位にランクインするなど、世界中で人気を集めている。
ILLITは、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』で、米ビルボード「Billboard 200」26位にランクインし、自己最高記録を更新した。ILLITのデビュー曲「Magnetic」は、K-POPのデビュー曲として初、そして最短期間で米ビルボード「Hot 100」、英「Official Singles Top 100」にチャートインする快挙を達成した。また、6月13日より開催される初のライブツアーの日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START▼' in JAPAN』（▼＝ハート）の全5都市11公演で一般指定席が全席完売するなど、勢いを見せている。
KATSEYEは、「Gnarly」「Gabriela」「Internet Girl」「PINKY UP」など、個性的な音楽を米ビルボード「Hot 100」に多数チャートインさせ、今年5月に開催された米授賞式『American Music Awards 』にて「New Artist of the Year」を含む3部門で受賞を果たした。