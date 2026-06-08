各地で梅雨らしい天気 北海道は雨量が多く強風も注意

きのうは関東甲信と東海で、梅雨入りの発表がありました。きょうは梅雨前線や低気圧の影響で、関東から九州でくもりや雨の所が多いでしょう。

【CGでみる】降水と雲の予想シミュレーション 8日（月）正午〜9日（火）正午まで

東海は午前中、日差しもありましたが、午後は天気が下り坂です。関東は日中、弱い雨が降ったり止んだりの天気が続き、夜は本降りの雨の所があるでしょう。西日本は午後から本降りの雨の時間が長くなり、太平洋側は夜まで雨が続く見込みです。

また、低気圧が近づく北日本や北陸も広く雨が続き、北海道では雨の量が多くなり、あすにかけて風も強まる見込みです。沿岸中心に強風にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：16℃ 釧路：15℃

青森 ：18℃ 盛岡：19℃

仙台 ：20℃ 新潟：24℃

長野 ：26℃ 金沢：25℃

名古屋：28℃ 東京：24℃

大阪 ：26℃ 岡山：24℃

広島 ：24℃ 松江：24℃

高知 ：27℃ 福岡：24℃

鹿児島：25℃ 那覇：30℃

金曜は東日本中心に急な雷雨に注意

あすは関東から九州の太平洋側沿岸で雲の多い所もありますが、前線から離れた日本海を中心に日の差す所もありそうです。

水曜日ごろからは梅雨前線が本州から離れ、西日本や東日本を中心に梅雨の晴れ間があるでしょう。北日本も晴れる日が多くなりそうです。ただ、金曜日は東日本や東北で、上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になります。急な強い雨や雷雨にご注意ください。