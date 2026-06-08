ＮＴＴリーグワン２０２５―２６の年間表彰式が８日、東京・中央区で行われ、年間最優秀選手（ＭＶＰ）に神戸のロック、ブロディ・レタリックが選ばれた。共同主将のレタリックは７日の決勝で、神戸のリーグワン初優勝、トップリーグを通じて７季ぶりの優勝に貢献。レギュラーシーズン（ＲＳ）では１７トライを挙げ、リーグワンでは初めてＦＷとしてトライ王に輝いた。

２３年度から神戸でプレーするレタリックは今季、レギュラーシーズン１８節、そして準決勝、決勝と全２０試合に出場。ＲＳのボールキャリー数でも１位タイなど、３５歳の元ニュージーランド代表が神戸の復権に寄与した。リーグワンでは、昨季まで２季連続ＭＶＰのＳＯリッチー・モウンガ（ＢＬ東京）に続いて、これでオールブラックスが３季連続で年間最優秀選手に。レタリックはＭＶＰ、トライ王、ベスト１５、プレーヤーズ・チョイス・プライズの併せて４冠を達成した。

トップリーグ時代の２０２１年もベスト１５に輝いたレタリック。神戸は、デイブ・レニー・ヘッドコーチが２７年Ｗ杯でＮＺ代表を率いるため今季限りで退任する中、有終の美を飾った。