ラグビー・リーグワン２０２５―２６シーズンの年間表彰式が８日、東京・中央区で行われ、今季のベスト１５が発表された。７日のプレーオフ決勝で初優勝に輝いた神戸からはロックのレタリック共同主将やＣＴＢレイナートブラウンら最多の５名が選ばれた。レタリックは「素晴らしい選手たちと一緒に受賞できてうれしい」と、喜びを語った。

リーグワンでの初受賞は９選手。得点王にも輝いた東京ＳＧのＦＢチェスリン・コルビや、埼玉のＳＯ山沢拓也が初受賞。準優勝の東京ベイのプロップ、オペティ・ヘルはリーグ初年度から５季連続となる、５度目の選出となった。

◆ベストフィフティーン

【プロップ〈１〉】クレイグ・ミラー（埼玉、初）

【フッカー】マルコム・マークス（東京ベイ、２季連続３回目）

【プロップ〈３〉】オペティ・ヘル（東京ベイ、５季連続５回目）

【ロック】ブロディ・レタリック（神戸、２季連続２回目）、ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、３季ぶり２回目）

【フランカー】アーディ・サベア（神戸、２季ぶり２回目）、ティエナン・コストリー（神戸、初）

【ＮＯ８】マキシ、ファウルア（東京ベイ、初）

【ＳＨ】ＴＪ・ペレナラ（ＢＲ東京、２季連続２回目）

【ＳＯ】山沢拓也（埼玉、初）

【ＣＴＢ】タリ・イオアサ（神戸、初）、アントン・レイナートブラウン（神戸、初）

【ＷＴＢ】竹山晃暉（埼玉、初）、マーク・テレア（トヨタ、初）

【ＦＢ】チェスリン・コルビ（東京ＳＧ、初）