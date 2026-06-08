東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

実質GDP改定値（第1四半期）08:50

結果 0.5%

予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)

結果 1.8%

予想 1.4% 前回 2.1%（前期比年率)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復

イラン最高指導者顧問「脅迫続くなら断固とした壊滅的な対応」

イラン革命防衛隊「これは1週間にわたる連続攻撃の始まり」

イラン外務省「イスラエルによる停戦違反の責任は米国にある」



トランプの自制要請にもかかわらずイスラエルがイランに攻撃

その後も応酬続く、イスラエルはイランの石油化学施設を襲撃



トランプ米大統領

ネタニヤフ氏にイランに報復しないよう求めた

イランとの交渉は非常に順調、合意に近づいている



【英国】

テイラー英中銀委員

金利を引き上げる必要はない、現在の水準に満足している

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