東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
実質GDP改定値（第1四半期）08:50
結果 0.5%
予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)
結果 1.8%
予想 1.4% 前回 2.1%（前期比年率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復
イラン最高指導者顧問「脅迫続くなら断固とした壊滅的な対応」
イラン革命防衛隊「これは1週間にわたる連続攻撃の始まり」
イラン外務省「イスラエルによる停戦違反の責任は米国にある」
トランプの自制要請にもかかわらずイスラエルがイランに攻撃
その後も応酬続く、イスラエルはイランの石油化学施設を襲撃
トランプ米大統領
ネタニヤフ氏にイランに報復しないよう求めた
イランとの交渉は非常に順調、合意に近づいている
【英国】
テイラー英中銀委員
金利を引き上げる必要はない、現在の水準に満足している
※経済指標
【日本】
実質GDP改定値（第1四半期）08:50
結果 0.5%
予想 0.3% 前回 0.5%（前期比)
結果 1.8%
予想 1.4% 前回 2.1%（前期比年率)
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
イランがイスラエルにミサイル攻撃、ベイルート攻撃への報復
イラン最高指導者顧問「脅迫続くなら断固とした壊滅的な対応」
イラン革命防衛隊「これは1週間にわたる連続攻撃の始まり」
イラン外務省「イスラエルによる停戦違反の責任は米国にある」
トランプの自制要請にもかかわらずイスラエルがイランに攻撃
その後も応酬続く、イスラエルはイランの石油化学施設を襲撃
トランプ米大統領
ネタニヤフ氏にイランに報復しないよう求めた
イランとの交渉は非常に順調、合意に近づいている
【英国】
テイラー英中銀委員
金利を引き上げる必要はない、現在の水準に満足している